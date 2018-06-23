Французский историк: пришло время помочь России закрепиться в Европе

Россия в течение нескольких лет поворачивалась в сторону Азии, и игнорирование России Европой заставляет российского президента продвигаться дальше в этом направлении, считает французский историк Элен Каррер д’Анкосс. Последствием этого может стать не только оставленная в стороне Европа, но и будущее, в котором европейский континент станет «передовым постом» Азии. Именно поэтому, как утверждает историк, пришло время помочь России закрепиться в Европе навсегда.

Встреча между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня сама по себе была значительным событием, поскольку она примирила самое могущественное государство в мире с государством-изгоем. Но значение этой встречи выходит далеко за пределы этого политического момента. В этот день международный порядок, установившийся в 1945 году, распался, чтобы освободить место для нового мира, пишет французский историк Элен Каррер д’Анкосс в своей статье для Le Figaro.

Уже какое-то время в однополярном мире, который сложился после распада СССР в 1991 году, «проявляются признаки слабости». Избрание в ноябре 2016 года президента Трампа, который на первое место в своей программе поставил национальные интересы США, привело в беспокойство Европу, которая также начала разделяться из-за того же самого вопроса национальных интересов. И эти изменения совпали с впечатляющим ростом мощи Китая и других азиатских стран. Появился «многосторонний мир», утверждает французский историк, и встреча в Сингапуре это подтверждает.

«Дезориентированная Европа» вынуждена признать, что после 70 лет совместной жизни с США — с защитой, которую они оказывали в рамках НАТО, — она должна научиться заботиться о своей безопасности в одиночку или практически в одиночку. Европа должна также понимать, что в многополярном мире, в котором Азия занимает сильную позицию, она больше не находится в центре мирового порядка и рискует быть отодвинутой в сторону.

Россия же, которая в 1991 и 2000 годах верила в то, что она способна закрепиться в Европе и быть признанной великим европейским государством, в течение нескольких лет поворачивалась в сторону Азии, заключала здесь соглашения, разрешала споры, входила в большинство существующих здесь многосторонних форумов и даже стала одним из соучредителей ШОС, роль и значение которой по-прежнему не оценены. Россия также основала Евразийский экономический союз.

Этот «азиатский вариант» первоначально был для Москвы способом показать США и Европе, что Россия не зависит от их единственного признания, что у неё есть геополитическая альтернатива и что она может найти своё место и процветать в той части мира, которая так быстро набирает силу. Но сегодня, когда международный сдвиг в сторону Азии стал реальностью, это уже не просто проявление силы или шантаж со стороны России, а её «подлинный выбор».

В Канаде президент Трамп предложил своим коллегам вернуть Россию в G7. Тишина, с которой было встречено это предложение, «очень удивительна». Она свидетельствует о безразличии самых могущественных глав государств в мире. По мнению французского историка, игнорировать Россию — это намеренно заставлять российского президента продвигаться дальше в сторону Азии.

Последствием этого может стать не только оставленная в стороне Европа, но и будущее, в котором европейский континент станет «передовым постом» Азии. Кроме того, Китай с его растущей мощью и проектом новых шёлковых путей будет проецировать своё влияние на внешний мир, особенно на Европу.

«Разумно ли вынуждать Россию следовать этому пути? В преддверии заседания Европейского совета, на котором будет принято решение о снятии или продлении санкций, введённых против России в 2014 году, не нужно ли срочно искать возможности для реального диалога, который в конечном итоге приведёт к примирению?» — спрашивает Элен Каррер д’Анкосс.

Примирение не подразумевает под собой идти на уступки во всём. Это означало бы, что Европа не только перестаёт упрямо отказываться от каких-либо осмыслений происходящего, но и — что более важно — принимает во внимание только что родившийся мир и свои интересы в нём. Россия была оторвана от Европы на три века монгольским нашествием, на три четверти века коммунизмом. После каждого из этих разрывов она находила путь в Европу. Пришло время для Европы помочь ей «закрепиться здесь навсегда», заключает французский историк.