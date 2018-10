MSNBC: Трамп стал угрозой для союза западных стран — на радость Путину

Американские журналисты бьют тревогу: Дональд Трамп выстраивает свою внешнюю политику так, будто действительно пытается подыграть Владимиру Путину, и активно портит отношения с европейскими союзниками, рассказывает в своём ток-шоу ведущая MSNBC Рейчел Мэддоу. Как подчёркивает Мэддоу, данная ситуация — закономерный результат действий Трампа, который разрушает «миропорядок, основанный на лидерстве США».

РЕЙЧЕЛ МЭДДОУ, ведущая MSNBC: В 2000 году, через несколько месяцев после того, как Владимир Путин был впервые избран президентом России, редакция The Washington Post отправила в Москву нового главу местного бюро. А точнее, отправили они туда даже двоих человек, супругов: Сьюзен Глассер, на тот момент работавшую в редакции корреспондентом по внутренней политике, и её мужа, журналиста Питера Бейкера. Они только что поженились; в статье об их свадьбе, опубликованной в The New York Times, говорилось: «Жених и невеста взяли отпуск в The Washington Post — они сейчас учат русский язык, готовясь совместно стать главами московского бюро газеты».



Сьюзен Глассер руководила деятельностью The Washington Post в Москве на протяжении четырёх лет — а после этого вместе со своим мужем, господином Бейкером, написала книгу о том, что им удалось узнать, пока они там работали, ставшую своеобразным предупреждением, о котором сегодня знают уже все. Книга называлась «Кремль на подъёме: путинская Россия и окончание революции». В книге высказывалась уже всем известная, но ещё вызывавшая на момент публикации работы горячие споры во внешнеполитических кругах гипотеза о том, что Путин не превращается в своеобразного партнёра для Запада, как на то надеялись в администрации Буша и, поначалу, в администрации Обамы. Авторы писали об усиливающемся в России авторитаризме, который строился на идее о том, что Путин будет возвращать страну в славную эпоху сверхдержавного Советского Союза.



В 2005 году Сьюзен Глассер вернулась в Вашингтон и до сих пор остаётся там; она работала редактором изданий Foreign Policy и Politico. А тем временем большинство американцев передумали и теперь узнают во Владимире Путине такого человека, каким его больше десяти лет тому назад описали госпожа Глассер и господин Бейкер — а именно противника демократии и всё более авторитарного лидера, несомненно, враждебно относящегося к Западу, и уж никак нам не друга. К таким выводам пришли практически все американцы…



…но всё-таки не все. Покидая сегодня утром Белый дом, чтобы отправиться на саммит «Большой семёрки» в Квебеке, президент Трамп подвёл черту под критическими комментариями, которыми он много дней сыпал в адрес страны — хозяйки саммита Канады и остальных партнёров по «семёрке», призвав вернуть в неё Россию — несмотря на то что её выгнали оттуда всего несколько лет назад за вторжение в Крым и захват части украинской территории.



В своей сегодняшней статье в The New York Times о враждебном отношении Трампа к давнишним союзникам США бывшая советница по вопросам национальной безопасности Сьюзен Райс высказала вот такую резкую оценку: «Признаков того, что политику США определяет Путин, не наблюдается. Тем не менее сложно представить, что, даже если бы он это делал, он смог бы это делать лучше, чем происходит сейчас».



А если вам нужны свидетельства в прессе о том, насколько же ухудшились отношения между США и нашими самыми надёжными союзниками в Европе, сегодня вышла вот такая скучнейшая статья. Это самый новый материал Сьюзен Глассер, которая теперь работает в журнале New Yorker. Она побеседовала с целой уймой европейских чиновников — и их цитаты, которые она приводит, очень примечательны, причём не только потому, что они дают понять, насколько хрупкими стали отношения США с союзниками, но также из-за того, насколько резкими они кажутся. Цитирую: «Размолвка между ведущими демократическими странами мира, о которой предвещало избрание Трампа, сбывается. Высокопоставленные правительственные чиновники в Лондоне, Берлине и других европейских столицах, а также и в Вашингтоне, поведали мне о своих опасениях по поводу того, что Трамп может быть в краткосрочной перспективе более опасной угрозой для союза», — имеется в виду союз западных стран, — «чем даже его противники — авторитарные великие державы вроде России и Китая».



В Берлине Сьюзен Глассер пообщалась с несколькими немецкими чиновниками, которые, цитирую, «сравнивали ситуацию с кризисом личного или семейного плана». Так, согласно материалу, один высокопоставленный член немецкого парламента заявил: «Впечатление, будто родители начали сомневаться, любят ли они тебя вообще». Другой чиновник сказал: «Мы очень чувствительно отнеслись к ситуации, потому что наши отношения с Америкой сами по себе преисполнены чувств — они больше похожи на отношения между отцом и сыном, и мы перестали узнавать своего отца и осознали, что он может нас побить».



Когда опрокидываешь сохранявшийся десятилетиями миропорядок, основанный на лидерстве США, всего примерно за год, люди, оказывается, воспринимают это как личный выпад и относятся к такому с чувством и серьёзно. А мы далее побеседуем со Сьюзен Глассер.



Дата выхода в эфир 09 июня 2018 года.