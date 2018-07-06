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СТРАНА.ua: молодого футболиста «Карпат» уволили за поддержку сборной России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский футбольный клуб «Карпаты» расторг контракт с вратарём молодёжной команды Михаилом Готра. Как передаёт «СТРАНА.ua», причиной этому стало то, что были опубликованы скриншоты из его соцсетей, где игрок горячо поддерживает сборную России на чемпионате мира по футболу.
СТРАНА.ua: молодого футболиста «Карпат» уволили за поддержку сборной России
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Львовский футбольный клуб «Карпаты» расторг контракт с вратарём молодёжной команды Михаилом Готра. Как передаёт «СТРАНА.ua», причиной этому стало то, что были опубликованы скриншоты из его соцсетей, где игрок горячо поддерживает сборную России на чемпионате мира по футболу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В футбольном клубе «Карпаты» заявили, что не будут комментировать эту ситуацию, но при этом подтвердили, что контракт с 18-летним игроком действительно был расторгнут.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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