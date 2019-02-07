ZDF: в президентской гонке на Украине уловки на грани закона — в порядке вещей

В президентской гонке на Украине участвуют 90 кандидатов, при этом реальные шансы на победу есть только у трёх из них, сообщает ZDF. Остальные просто стягивают на себя голоса, чтобы не допустить победы одного из претендентов в первом туре. Некоторые из уловок балансируют на грани закона, что для страны в порядке вещей, отмечает немецкий телеканал.

Чистый лист в политике, марионетка коррумпированных олигархов, комик, который бросает вызов истеблишменту — на Владимира Зеленского навешано много ярлыков. На Украине, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, нужно заплатить всего 5000 евро. Наличие программы — это второстепенный вопрос.

В реальной жизни Владимир Зеленский — телевизионная звезда. Он играет бедного учителя, которого всё достало. Его персонаж идёт в политику и действительно становится президентом. В своём шоу кандидат осыпает действующего главу государства насмешками.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, украинский комик: Я, видимо, единственный в этой стране, кто видит хоть какой-то смысл в законах Порошенко.

Так называемые «технические кандидаты» также участвуют в гонке. Их поддерживают влиятельные представители групп интересов. Их задача в том, чтобы стянуть на себе как можно больше голосов и не допустить однозначного результата выборов. Уловки на грани закона в порядке вещей.

ЛЕОНИД ШВЕЦ, политолог: К примеру, есть кандидат Юрий Владимирович Тимошенко. Это очень созвучно с Юлией Владимировной Тимошенко. У избирателей в возрасте, если у них к тому же ещё и зрение плохое, возникнут проблемы. И вот уже крестик не в том месте.

Бывшая премьер-министр и икона оранжевой революции уже в третий раз баллотируется в президенты. Первое, что она сделает, после успешного прихода к власти — поменяет фотографии. Это вымысел, ведь пока что она только кандидат.

В прошлом она была активным участником всех поворотных для страны событий. Объявляла друзей врагами и наоборот — заключала договоры с политическим врагами. В этот раз она делает ставку на широко распространённые в стране антироссийские настроения.

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, бывший премьер-министр Украины: С первого дня моего президентства я будут работать на достижение одной цели: наше членство в НАТО. Мы должны срочно вступить в НАТО, у нас больше нет времени.

О том, что для этого нужно сначала урегулировать конфликт, Тимошенко умалчивает.

Президент берёт на руки детей. Купается в овациях своих сторонников. По его словам, его прямо-таки заставили баллотироваться повторно. Идей о том, как окончить войну он не предложил. Также не сказал и ни слова о падающем уровне жизни и хронической проблеме страны— коррупции. Глава государства оставил многие вопросы неотвеченными.

Только у троих из 90 кандидатов есть реалистичные шансы на победу. В пародии показан результат. Тимошенко, проигравшая во втором туре выборов, плачет на груди у комика. Владимир Зеленский. Перезагрузка. Украина — страна мечтателей. Кажется, что всё возможно.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2019 года