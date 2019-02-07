1+1: новая методичка поможет учителям рассказать детям об убийствах на «майдане»

Накануне пятой годовщины событий на украинском «майдане» в стране не утихает дискуссия: как говорить с детьми о событиях в центре Киева? Как передаёт «1+1», в школах эту тему чаще всего избегают, поскольку министерство образования не даёт учителям прямых указаний, однако в «Национальном музее революции достоинства» уже разрабатывают методичку, которую можно будет использовать как просто в разговорах с детьми, так и на открытых уроках.

Генеральный прокурор Украины назвал погибших на майдане 18 сотрудников спецподразделений жертвами преступных указов Януковича. Пока генпрокурор ставит рядом погибшую на «майдане» «небесную сотню» и беркутовцев, на Украине на пике дискуссия: как говорить с детьми о массовых расстрелах на «майдане»? Накануне пятой годовщины гибели «небесной сотни» школы массово обращаются к экспертам за такими рекомендациями.

СВЕТЛАНА БЕРЕЗОВСКАЯ, корреспондент: К пятой годовщине массовой гибели людей на «майдане» Украина подходит с новым образовательным вызовом. Накануне официальных мероприятий в школах уже сегодня начинают зажигать свечи, однако как говорить с детьми об истории пятилетней давности? В школах этому лишь учатся, и до сих пор всё чаще избегают.

ДАРЬЯ ЯКУШИНА, школьница: У нас об этом в школе вообще не рассказывают. Возможно, просто не могут подобрать нужных слов.

Две подруги из Черниговской области находятся в Киеве, чтобы увидеть музей «евромайдана» в Доме профсоюзов. Девушки из разных городов говорят об одном: учителя в школе избегают разговоров о событиях после 2014 года. Поэтому у них и их ровесников в голове путаница.

ДАРЬЯ ЯКУШИНА: Мне это интересно было, мою семью затронула война, мой отец воевал два года, и эти события для меня просто...

Дочь АТОшника десятиклассницу Дарью безразличность школы к событиям последних пяти лет доводит до слёз.

ДАРЬЯ ЯКУШИНА: В такой период мы очень рано выросли. И если немного раньше, в одиннадцать лет, люди ещё просто играли, то сейчас такие люди в этом возрасте уже ходили на «майдан».

Старшеклассник-блогер из Киева будоражит и образование, и соцсети своим призывом к взрослым: больше говорить о «майдане» с детьми.

НАЗАР ГОЛЯНИЧ, школьник: Моё поколение чувствует напряжение второго «майдана», но оно не может ничего с этим сделать, потому что нет опыта, нет знаний.

Школьник-блогер сам был на майдане с родителями и помнит, как сотни тысяч людей одновременно пели гимн Украины. Однако Назар не понимает, почему и школа, и родители перестали разговаривать об этом с детьми.





НАЗАР ГОЛЯНИЧ: Если ты что-то не рассказываешь, не договариваешь, это только создаёт ещё большее напряжение и поднимает больше вопросов.

Музей «революции достоинства» получает массовые обращения из школ: благодаря каким методичкам и как говорить с детьми о «небесной сотне»? Традиционных открытых уроков, глав в учебниках и установленных сценариев для современных детей слишком мало. Пока сотрудники музея объясняют, что современную историю массовых убийств, для которых ещё нет судебных решений, детям рассказывать непросто.

ОЛЬГА СОВЕНОК, руководитель образовательных проектов «Национального музея революции достоинства»: Мы сейчас разрабатываем короткую методичку, чтобы её можно было использовать как просто в разговорах с детьми, так и на открытых уроках.

Чиновники от образования из Львова первыми разработали рекомендации, как рассказывать детям о «небесной сотне». Главное правило: избегать слухов и делать акцент на ценностях, за которые погибли люди.

ОЛЬГА ГАЛИЦКАЯ, учитель львовской школы: Нужно выслушать ребёнка и дать возможность каждому ребёнку высказать своё мнение.

ОКСАНА ВИННИЦКАЯ-ОСИПОВИЧ, автор рекомендации для учителей «Как рассказывать детям о майдане»: Это не означает, что мы должны акцентировать своё внимание на конкретном расстреле. Мы должны подчеркнуть тот позитив, который дал нам «майдан».

Министерство образования согласно европейской практике не даёт учителям прямых указаний, поэтому знакомство детей с историей «майдана» остаётся на усмотрение каждой школе, учителям и родителям, однако во время экзаменов старшеклассникам уже придётся отвечать на эти вопросы согласно учебникам.

Светлана Березовская, Наталья Волосецкая, Андрей Пустовец, 1+1.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2019 года.