24 канал: США и Украина обсудили возможное вмешательство России в президентские выборы

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин провёл в Вашингтоне встречу с помощником президента США Джоном Болтоном. Как передаёт «Телеканал новин 24», стороны обсудили вопросы безопасности в регионе, а также тему возможного российского вмешательства в президентские выборы на Украине и выразили надежду на проведение свободных и честных выборов.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провёл в Вашингтоне встречу с Джоном Болтоном. Как пишет «Телеканал новин 24», во время встречи дипломаты обсудили вопросы безопасности в регионе, а также тему возможного российского вмешательства в президентские выборы на Украине. В частности, стороны выразили надежду на проведение свободных и честных выборов.
Помощник президента США Джон Болтон отметил, что встреча была продуктивной. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал её тёплой и дружественной.
«Только что из Белого дома после тёплой дружеской встречи с Джоном Болтоном», – написал Климкин в Twitter.
В то же время Джон Болтон отметил, что по итогам встречи было подтверждено общее стремление к реализации «процветающей Украины – целостной, свободной и мирной».
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