УП: в Twitter Климкина перепутали вице-президента Еврокомиссии с чешским министром

Украинские дипломаты оконфузились в интернете, пишет «Украинская правда». В Twitter министра иностранных дел Украины Павла Климкина перепутали главу МИД Чехии Томаша Петршичека с вице-президентом Европейской комиссии, словаком Марошом Шефчовичем, разместив ошибочный текст статьи под фото рукопожатия Климкина и Петршичека в Брюсселе. Твит более 20 минут оставался в профиле министра, после чего был удален.
Новый министр иностранных дел Томаш Петршичек в феврале 2019 года планирует прибыть на Украину и, вероятно, направится на Донбасс. Как пишет «Украинская правда», об этом говорится в сообщении в Twitter министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Климкин встретился с чешским коллегой в среду в Брюсселе после переговоров на полях министерского заседания НАТО.
«Попробуем дать ему возможность воочию убедиться, что и как делает Россия в Донбассе, не обойдем вниманием и другие важные темы», — написал глава МИД.
Как отмечает издание, примечательно, что появление этой статьи предшествовал курьезный инцидент — в МИД перепутали Томаша Петршичека с вице-президентом Европейской комиссии, словаком Марошом Шефчовичем, разместив в Twitter Климкина ошибочный текст статьи под фото рукопожатия Климкина и Петршичека в Брюсселе.
В подписи к этому фото чешского дипломата назвали М. Шефчович, что совпадает с инициалами вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетического союза. В комментариях к твиту пользователи начали указывать на ошибку. Твит более 20 минут оставался в профиле министра, после чего был удален. Вместо него опубликовали новый твит с правильной фамилией чешского министра.
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