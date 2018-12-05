Климкин: украинцев в Белоруссии подстерегают российские спецслужбы

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил об опасности пребывания в Белоруссии для некоторых категорий граждан Украины. Как передаёт «Страна.ua», по его мнению, «на белорусском пространстве» им угрожают российские спецслужбы.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь заявил об опасности пребывания в Белоруссии для некоторых категорий граждан Украины. По его мнению, им угрожают российские спецслужбы. Как пишет «Страна.ua», об этом Климкин сообщил журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Альянса и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе.
«Я вижу угрозы для некоторых украинских граждан в посещении Белоруссии из-за действий российских спецслужб, не из-за действий непосредственно белорусов, но потому, что российские спецслужбы могут работать на белорусском пространстве», — заявил он.
«У нас было несколько случаев. В частности, один из них — это фактически заложник, который был перевезен с территории Белоруссии в РФ — господин Гриб», — добавил Климкин.
Как напоминает издание, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. 7 сентября стало известно, что Павла держат в следственном изоляторе в Краснодаре.
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