Rzeczpospolita: Климкин призвал Польшу вместе защитить регион от России

Восточный фланг НАТО не может существовать как без Польши, так и без Украины — будущего члена альянса, заявил глава украинского МИД Павел Климкин в интервью Rzeczpospolita. Он заверил, что для Украины очень важно появление в Польше так называемого Форта Трамп для сдерживания России, которая вмешивается в отношения Киева как с Минском, так и с Будапештом.

«Я не считаю, что Польшу и Украину разделяет конфликт, у нас скорее имеется эмоциональная дискуссия», — заявил Rzeczpospolita глава украинской дипломатии Павел Климкин. В беседе с польским изданием дипломат уверяет, что для Украины очень важно укрепление восточного фланга и появление в Польше так называемого Форта Трамп. «Это укрепление не может осуществится без Украины, ведь это мы сегодня сражаемся на восточном фланге. Украина необходима для того, чтобы такой фланг начал действовать как одна сила. Уже сейчас мы должны разговаривать о том, как НАТО может использовать возможности относительно угроз со стороны России. Это должно быть темой наших консультаций, как двусторонних, так и с США», — объяснил министр.



«Восточный фланг НАТО не может существовать без Польши, но и также без Украины, потому мы должны разговаривать с НАТО: Польша как настоящий член альянса, а Украина — как будущий. Речь идет об определении наших будущих, совместных способностей. Мы должны более активно сотрудничать по этому вопросу», — намекнул украинский дипломат на переговоры со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.



Климкин отметил, что существует проблема: у Варшавы и Киева самые плохие двусторонние отношения после установления независимости Украины. Несмотря на объём экспорта, количество украинцев работающих в Польше и множество совместных проектов в оборонной сфере или в энергетике, у двух стран множество проблем, которые нужно решать. «Есть и среди них старый проект евроазиатского нефтетранспортного коридора Леха Качиньского», — подчеркнул глава украинского МИД. По его словам этот проект может обеспечить трансфер нефти не только в Польшу, но и в чешские нефтеперерабатывающие заводы.



Раскалённые исторические дискуссии имеют свою ценность, заверил дипломат. «Когда историки уже определят факты, то мы должны набраться смелости, чтобы их признать. И вместе с ними или отдельно признать жертв этих трагичных событий».



В случае Закарпатья речь идёт о венгерском обществе и украинских гражданах, обяснил дипломат. Он убеждён, что нельзя допустить, чтобы венгры чувствовали себя изолированными из-за незнания украинского языка. «При этом мы не хотим, чтобы они перестали быть венграми — как раз наоборот, мы горды, что у нас на Украине есть венгры. Мы хотим только им помочь понять, в какой стране они живут. А это значит, что географии, истории или основным законам они должны учиться на украинском языке… Но я всегда повторяю, что можем о ней разговаривать, но это наша украинская проблема», — подчеркнул министр.



«Надо также помнить, что конфликт в Закарпатье очень на руку России. Москва пытается подогревать ситуацию. Провокации в Закарпатье проводились обычно с территории Приднестровья», — добавил он.



В двусторонних политических или экономических отношениях с Белоруссией у Украины нет больших проблем, за исключением влияния России. Она пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы, считает украинский дипломат, а также пытается привести к расколу в Европейском союзе. «Я считаю, что это общий польско-украинский вызов, и поэтому мы должны работать вместе в нашем регионе».