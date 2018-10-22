RMF24: глава МИД Польши упрекнул Москву в нарушении договора Россия-НАТО

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович направился сегодня в Брюссель, чтобы доложить генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о планах увеличения численности солдат США в его стране. Дипломат уверил, что это поспособствует увеличению безопасности не только Польши, но и всего НАТО, а также попытался развеять сомнения по поводу возможного «нарушения» альянсом обязательств договора Россия-НАТО. Он отметил, что нельзя нарушить что-то, что было нарушено уже другой стороной, имея ввиду Россию, сообщает RMF24.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович передал сегодня генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу информацию о планируемом увеличении численности американских войск в Польше, сообщает RMF24.

Визит министра в главную штаб-квартиру НАТО в Брюсселе обусловлен подписанием президентом Польши Анджеем Дудой и президентом США Дональдом Трампом декларации о стратегическом партнёрстве, которая предусматривает возможность потенциального увеличения американского военного присутствия в Польше, рассказывает радиостанция.

Дипломаты в Североатлантическом альянсе информировали, что те планы, которые в Польше связывают с созданием базы Форт Трамп, вызвали беспокойство среди некоторых союзнических государств. Такие столицы как Берлин, Рим или Париж не хотят раздражать Москву. В свою очередь, балтийские страны опасаются негативных последствий со стороны России в результате возможного увеличения войск США на Висле.

Чапутович уверял, что Польша хочет информировать своих партнёров в НАТО об этом процессе.

«Американские солдаты уже находятся на территории Польши, также на постоянной основе. Мы хотим, чтобы в будущем их было больше, мы проводим переговоры на эту тему, чтобы их присутствие осуществлялась в большем масштабе. Мы считаем, что действия, предпринимаемые Польшей — возможное базирование американских войск в большем объеме — поспособствуют увеличению безопасности как нашей страны, так и всего региона и всего Североатлантического альянса», — отметил глава МИД Польши.

Уже во время принятия решений о более расширенном присутствии войск НАТО на восточном фланге альянса появились сомнения о возможном нарушении договора Россия-НАТО от 1997 года. В соответствии с ним альянс обязался, что на территории новых стран-членов не будут размещены значительные боевые силы. На это Чапутович возразил, что нельзя нарушить что-то, что было нарушено уже другой стороной, имея в виду Россию, резюмирует RMF24.