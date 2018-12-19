Bloomberg: Британия вернётся к стратегии времён холодной войны, чтобы дать отпор «российской агрессии»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна вернётся к стратегии времён разгара холодной войны, чтобы дать ответ на «угрозу» со стороны России, а также других «враждебных держав», пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, Лондон собирается создать особое подразделение, которое будет заниматься оценкой военного потенциала как этих стран, так и самой Великобритании.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон вернётся к стратегии, которую не использовал со времён разгара холодной войны, чтобы дать ответ на «угрозу» со стороны России, пишет Bloomberg.
Уильямсон сообщил, что его ведомство собирается на постоянной основе создать подразделение, которое будет оценивать потенциал враждебных Великобритании стран вроде Ирана и Китая. Эта организация, получившая название Подразделение всесторонней оценки, будет также пользоваться услугами независимых экспертов и изучать возможности британской армии для парирования угроз.
Великобритания располагала подразделением подобного рода в 1980-х годах, однако оно было распущено после того, как советский лидер Михаил Горбачёв объявил о новой политике гласности. Для того чтобы дать ответ на «нынешнюю российскую агрессию», Лондон наращивает темпы подготовки Королевской морской пехоты, учитывая, что, по данным аналитиков, активность российских подлодок в Северной Атлантике практически «достигла уровня холодной войны».
Создание особого подразделения — это одна из ряда мер, направленных на модернизацию британского военного потенциала. В частности, Уильямсон заявил, что он будет работать над повышением боеготовности британских боевых кораблей, ударных подводных лодок и вертолётов, а также будет увеличивать масштабы наступательных киберопераций.
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