Британские СМИ рассказали о «вопиющей враждебности» российских истребителей в Чёрном море

Документальный фильм британского телеканала Channel 5 рассказал о самой масштабной «враждебной» акции России за последние 25 лет, сообщает Sky News. В мае этого года 17 российских истребителей пролетели над британским миноносцем в Чёрном море. По мнению экипажа корабля, вооружения хватило бы, чтобы сбить истребители.

В мае 2018 года 17 российских истребителей пролетели на опасном расстоянии от британского эскадренного миноносца HMS Duncan, который проходил по Чёрному морю недалеко от крымского побережья вместе с другими кораблями НАТО. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на английский документальный фильм, вышедший на телеканале Channel 5.



При этом Sky News утверждает, что истребители подлетели настолько близко, что их бортовая электроника могла быть повреждена радиолокационной системой британского корабля. Это, в свою очередь, могло привести к крушению.



«В качестве флагманского корабля НАТО HMS Duncan столкнулся с вопиющей российской враждебностью в Чёрном море, когда над ним пролетели истребители, и подвергся слежке со стороны российского корабля-шпиона», — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, комментируя события мая этого года.



Министр также добавил, что британский миноносец сыграл «жизненно важную роль», защищая союзников по НАТО во время британских, американских и французских ударов по объектам по производству химического оружия в Сирии.



По словам коммодора Майка Ютли, возглавлявшего оперативную группу кораблей НАТО, это, вероятно, единственный за последний 25 лет случай, когда Россия осуществила авиарейд такого масштаба.



На кадрах видно, как истребители окружают британский корабль, прежде чем вернуться на место своего базирования. Кроме того, сообщается, что один из пилотов отправил экипажу корабля сообщение со словами: «Удачи, парни». При этом один из членов команды HMS Duncan воспринял слова в качестве предупреждения, в то время как остальные выразили уверенность, что ракеты на борту миноносца справятся с истребителями.



«Их тактика мне кажется наивной. Они не знают, на что способен этот миноносец», — сказал Ютли.



«Этот корабль — один из самых современных в мире, и вместе с экипажем он представляет ту страну, которой мы станем, когда выйдем из ЕС — поистине глобальную Великобританию, открытую внешнему миру и принимающую участие в решении международных проблем», — приводит Sky News слова Уильямсона.