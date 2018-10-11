Spiegel: Румынию тревожит военное присутствие России в Чёрном море

Россия наращивает своё военное присутствие в Чёрном море, что вызывает беспокойство у других причерноморских стран, в частности, у Румынии, сообщает Der Spiegel. В качестве ответной меры Бухарест собирается увеличить расходы на оборону и закупить дополнительные истребители и ракетные комплексы. Кроме того, Румыния хочет заострить внимание ЕС на необходимости принятия превентивных мер против России, пишет издание.

«За последние годы расстановка сил в Чёрном море кардинально изменилась», — с таким заявлением выступил министр обороны Румынии Михай Фифор, имея в виду расширение военного присутствия России в регионе, пишет Der Spiegel. Фифор отметил, что «Россия использует Чёрное море как плацдарм для расширения своего влияния в Восточном Средиземноморье».

В ответ Румыния ещё до конца года собирается закупить новые боевые истребители, а также ЗРК Patriot. Кроме того, министр подчеркнул, что Бухарест уже полностью оплатил годовой взнос в НАТО в размере 2 % ВВП и будет и в дальнейшем выполнять это обязательство, информирует немецкое издание.

На этом фоне особую важность приобретает тот факт, что с 1 января 2019 года к Румынии перейдёт председательство в Совете ЕС. Как сообщает Der Spiegel, ссылаясь на заявления Михая Фифора, Румыния использует свое председательство для того, чтобы сделать оборону главной темой повестки ЕС. При этом речь будет идти, в том числе, и о виртуальной обороне от возможных российских кибератак.

НАТО, как сообщает издание, уже объявило об увеличении числа манёвров в Чёрном море. Помимо Румынии, есть ещё два причерноморских члена НАТО — Турция и Болгария. Более того, напоминает Der Spiegel, к Чёрному морю имеют выход две страны, имеющие территориальные споры с Россией — Грузия и Украина.