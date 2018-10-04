Обозреватель: украинский флот пригрозил «смывать россиян» в Азовское море

В случае прямого боевого столкновения в Азовском море украинский флот готов применить кардинальные меры, заявил командир прохода ВМС Украины под Крымским мостом Дмитрий Коваленко. Как пишет «Обозреватель», он отметил, что даже во время прохода под мостом украинские корабли были приведены в полную боевую готовность.

Украинский флот готов к кардинальным мерам в случае, если начнется прямое боевое столкновение в Азовском море. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил командир курсирования под Крымским мостом, заместитель начальника штаба морского командования ВМС Украины, капитан 1-го ранга Дмитрий Коваленко.

По его словам, во время спецоперации возле Крымского моста украинские корабли были приведены в полную боевую готовность.

«Боевые группы, пулемёты — все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать. Маскировочными сетками затянулись, чтобы скрыть движения, пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли. Они же могут лезть, не стреляя. А мы только в ответ должны стрелять. Я бы на них посмотрел, если бы они попытались. Всё-таки восемь килограммов струя воды! Человека легко смыть с борта», — заявил Коваленко.