Bild: адмирал США опасается, что Москва накроет Европу из-под воды

Крылатые ракеты «Калибр», установленные на российских подлодках нового поколения, способны поразить любую европейскую столицу, пишет Bild со ссылкой на слова вице-адмирала флота США Джеймса Фогго. Он также заявил, что развитие подводного флота России крайне беспокоит НАТО и вызывает опасность возникновения конфликта. Эти слова прозвучали в свете готовящихся крупномасштабных учений НАТО в Норвегии, отмечает издание.

Новейшие модели российских подлодок вызвали беспокойство командующего американскими морскими силами в Европе Джеймса Фогго, сообщает Bild. В особенности, вице-адмирал отметил подлодки класса «Варшавянка», действующие в Черном и Средиземном морях. Крылатые ракеты «Калибр», установленные на этих подлодках способны поразить любую европейскую столицу, сообщает издание. «Этот факт вызывает беспокойство у меня, у наших партнеров и у друзей НАТО», - приводит Bild слова Фогго. Он также отметил, что текущая ситуация потенциально может перерасти в подводный конфликт.

В справке Bild говорится, что «Калибр» - это управляемые ракеты, существующие в нескольких модификациях. На подлодки могут устанавливаться крылатые ракеты, применяемые против кораблей и подлодок противника, а также для ударов по наземным целям.

Заявления Фогго были сделаны в достаточно щекотливый момент – а именно в свете грядущих учений НАТО «Единый Трезубец», которые пройдут в Норвегии с 25 октября по 23 ноября, сообщает Bild. По словам Фогго, это будут крупнейшие учения альянса с 2002 года, в которых примут участие 45 000 военнослужащих из всех стран-членов НАТО, а также из Финляндии и Швеции. Он также добавил, что на учения приглашены наблюдатели от России. Как напоминает Bild, в сентябре этого года российская армия провела крупнейшие с советских времен военные учения, в которых были задействованы 300 000 солдат, 3600 танков и около 1000 самолетов.