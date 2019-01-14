Минобороны Швеции: «российская угроза» сплачивает скандинавские страны

На фоне роста военной активности России в Северной Атлантике и Балтийском море оборонное сотрудничество стран Северной Европы приобретает особенно важное значение, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на заявление министра обороны Швеции Петера Хультквиста. Тем не менее министр не считает, что углубление военного сотрудничества Стокгольма с другими региональными странами может спровоцировать Москву.

Конференция «Народ и оборона» в шведском городе Селен открылась с обсуждения темы «оборонительный потенциал стран Северной Европы». С докладом по этой теме выступили четыре министра обороны государств этого региона, пишет Dagens Nyheter.



«Это чёткий сигнал, который указывает на серьёзность и важность данной работы. Мы все считаем, что развитие нашего общего потенциала — это наша приоритетная задача», — отметил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

На протяжении всего 2019 года Швеция будет председательствовать в организации под названием Nordefco. Это достаточно малоизвестный институт, который был создан после войны в Грузии 2008 года, занимается вопросами сотрудничества стран Северной Европы. Однако активно работать Nordefco начал только после «нападения» России на Украину и «аннексии» Крыма. С тех пор, по мнению Хультквиста, обстановка вокруг северных стран стала ещё более угрожающей.

«Мы наблюдаем за ростом активности России, в том числе в Северной Атлантике; они проводят крупные учения неподалёку от наших границ, они открывают старые советские базы в Арктике и Мурманской области. На протяжении длительного периода времени Россия наращивала свой военный потенциал. Кроме того, она показала, что готова им воспользоваться. Новый элемент поведения России — это демонстрационная политика в рамках которой они закрыли несколько районов неподалёку от Швеции и норвежского побережья», — заявил министр.

В данном случае Хультквист имеет в виду ситуацию, когда в 2018 году для проведения ракетных стрельб в международных водах Россия закрыла некоторые районы, что сказалось на движении самолётов в воздушном пространстве Швеции, а также других стран в регионе. По его словам, эти действия Москвы призваны, прежде всего, послать сигнал Западу и сковать его свободу передвижений.

По ту сторону Атлантики президент США Дональд Трамп назвал Европейский союз врагом. Кроме того, внутри НАТО Трамп посеял неуверенность на счёт тех гарантий безопасности, которые США предоставили своим союзникам по альянсу. В декабре министр обороны США Джеймс Мэттис ушёл в отставку в знак протеста против поведения Трампа по отношению к друзьям и союзникам Вашингтона.

«Американское присутствие и количество совместных со странами Северной Европы учений выросло. Это практический результат. К тому же те договоры и соглашения, которые мы заключили, не зависят от политической администрации», — отметил Хультквист, который подписал с бывшим главой Пентагона два соглашения.

Тем не менее министр обороны Швеции не стал особо критиковать правительство Трампа, так как в в 2019 году в рамках Nordefco Стокгольм собирается углублять сотрудничество с США и странами Северной Европы.

Помимо Хультквиста на конференции присутствовали его коллеги из Финляндии, Дании и Норвегии. Ещё 13 ноября 2018 года северные страны подписали документ об углублении военного сотрудничества. «Мы собираемся улучшить наш оборонительный потенциал и укрепить сотрудничество в мирное время, при кризисах и конфликтах», — заявили министры. Согласно этому договору под названием «план 2025» стороны собираются наладить к этому сроку сотрудничество в 16 различных регионах.

«Во-первых, необходимо повысить порог для конфликтной ситуации. Во-вторых, если сложится кризисная обстановка, то у нас будет возможность действовать сообща. Это декларация солидарности северных и европейских стран», — подчеркнул Хультквист.

«Российский режим Путина» всё чаще критикует страны Северной Европы за то, что они и члены НАТО проводят учения на севере, считает Dagens Nyheter. Однако министр обороны Швеции не считает, что углубление военного сотрудничества между северными странами может спровоцировать Россию.

«Нет. Мы сами принимаем решения, сами оцениваем обстановку, и мы имеем полное право проводить собственные учения и сотрудничать с другими странами. Мы не вносим в основы нашего политического курса с точки зрения обеспечения безопасности никаких изменений. Наша страна никому не угрожает, и у нас нет никаких агрессивных намерений. Единственное наше намерение — это обеспечить защиту нашего собственного суверенитета», — подытожил Хультквист.