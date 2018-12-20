Эксперт: шведам не по душе не русские и Россия, а политика Москвы

Хотя Россия и играет всё более серьёзную роль на мировой арене, в отношении шведов к этой стране присутствует немало негатива, заявил в интервью SVT эксперт по России Мартин Краг. Тем не менее, по его словам, отрицательные эмоции у обычных шведов вызывают совсем не россияне, а политика Москвы, не сочетающаяся с их основополагающими ценностями.
К радости многих россиян и недовольству некоторых сторонних наблюдателей Россия играет всё более серьёзную роль на мировой арене, пишет SVT со ссылкой на данные последнего опроса исследовательского института Pew.
Однако действительно ли это так, а если так, то чем это вызвано? На этот вопрос шведскому каналу ответил руководитель программы России и Евразии в Шведском внешнеполитическом институте Мартин Краг.
«Разумеется, это так. Россия стала гораздо более активно проводить свою внешнюю политику. При Путине она действовала осознанно, так это совсем не удивительно», — отметил эксперт.
По словам Крага, такой курс Москвы популярен внутри страны частично потому, что «многое контролируется государственными СМИ», однако также и по той причине, что сама мысль о том, что Россия должна быть мировым игроком и великой державой находит большую поддержку среди россиян.
Тем не менее, по мнению эксперта, в отношении шведов к России присутствует немало негатива.
«Критика связана не столько с военной угрозой, сколько с тем, что мы в Швеции подразумеваем под важными, основополагающими ценностями», — пояснил Краг, отметив, что исторически беспокойство в Швеции росло, когда Россия начинала себя вести более «авторитарно».
«Сильное негативное чувство имеет отношение, прежде всего, к вопросам демократии и прав человека», — добавил он.
В то же время в России считают, что шведы русских побаиваются. По мнению Крага, для такой точки зрения есть определённые основания.
«В определённой степени это так, однако, мне кажется, что здесь есть нюансы. Частично потому, что риторика российских политиков — что все шведы — «русофобы» — не совсем соответствует действительности. Если мы посмотрим на то, что не нравится людям и что они критикуют, так это будут, прежде всего, российское правительство и Путин. К обычным русским никакой неприязни нет. В то же время, русские, судя по всему, трактуют это именно таким образом, потому что шведское правительство в последние годы в своих заявлениях было достаточно критично настроено по отношению к России», — отметил эксперт.
По словам Крага, немалая часть разобщающей риторики в России исходит из политических кругов. «Однако многое зависит от постановки вопроса. Шведская детская литература, например, очень популярна, а многие шведские предприятия заработали себе хорошую репутацию. Людям Швеция любопытна. Образ Швеции в головах большинства россиян формируется благодаря тому, что они видят сами. А это IKEA и «Карлсон, который живет на крыше» — и никто не испытывает к ним какого-то особого негатива», — оговаривается Мартин Краг.
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