Шведский профессор: Россия сама по себе не угроза — она лишь играет на наших внутренних проблемах

Хотя Россия систематически «оказывает информационное влияние» на другие государства, эту угрозу преувеличивать не стоит, заявил Aftonbladet профессор Шведской военной академии Роберт Эгнелль. По мнению эксперта, Россия лишь использует уже существующие проблемы Швеции, в то время как она сама угрозы не представляет.
В последнее время очень много говорят об угрозе российского информационного влияния и дезинформации. Что вы думаете об этой угрозе?
РОБЕРТ ЭГНЕЛЛЬ, профессор: Нет никаких сомнений в том, что Россия систематично и весьма эффективно пользуется этими инструментами, чтобы оказать влияние на поведение других государств.
Как вы считаете, страх перед российской дезинформацией преувеличен?
РОБЕРТ ЭГНЕЛЛЬ: По-моему, мы должны очень серьёзно относиться к их действиям, однако меня больше беспокоят шведское общество и наши внутренние проблемы, которые проявляются в поляризации и всё более острых дебатах по общественным и политическим вопросам. Именно в этом состоит главная угроза нашей системе, демократии и способности активно действовать на международной арене. Иностранные державы могут лишь усугубить эти проблемы, которые, по сути, целиком наши.
Что делает нас уязвимыми к внутренним и внешним операциям по оказанию влияния, так это по большому счёту недостаток доверия как к системе и обществу, так и к самим себе, к нашим соседям и другим людям. Россия, скажем так, скорее использует эти обстоятельства, а не представляет угрозу сама по себе.
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