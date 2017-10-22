Sydsvenskan: пройдя маршем по Европе, «русские тролли» нацелились на Швецию

Опасность «российского вмешательства» в шведские выборы продолжает расти, уверена Sydsvenskan. По мнению издания, учитывая, что Россия «поддерживает» правые партии по всей Европе, ради безопасности государства шведским гражданам стоит сделать всё, что в их силах, чтобы не допустить «друзей Путина» к власти.

«Для президента России Владимира Путина вновь настал день потирать руки в искреннем восторге. Ещё раз праворадикальная и дружественная к Кремлю партия успешно выступила на выборах в одной из стран ЕС», — пишет Sydsvenskan.



На парламентских выборах, которые состоялись на прошлой неделе, Австрийская партия свободы (АПС) набрала 26% голосов и теперь метит в правительственную коалицию. Эта партия, которая выступает против засилья мигрантов и отрицательно относится к ЕС, имеет нацистские корни: два её первых лидера — Антон Рейнталлер и Фридрих Питер — были членами НСДАП и СС.



Центральной темой в программе АПС является благо отчизны; кроме того, партия выступает за выход Австрии из ЕС. Особую проблему на фоне региональных споров представляет желание АПС отторгнуть от Италии Южный Тироль и присоединить этот регион, где проживает преимущественно немецкоязычное население, к Австрии.



«Причём же здесь Путин и Россия?» — задаётся вопросом газета.



По мнению Sydsvenskan, «существуют убедительные доказательства того, что путинский режим использует правоэкстремистские и популистские партии для раскола ЕС и НАТО, и, следовательно, западного фронта, направленного против российского реваншизма и агрессии, например на Украине».



Поэтому «российские фабрики троллей» распространяют фейковые новости и слухи о политиках, выступающих против политики Путина. Главная цель этой деятельности — снятие санкций ЕС против России, уверено издание.



В прошлом году «Россия вмешалась» в американские выборы, пытаясь навредить Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу стать президентом. В этом же году под ударом оказались французские и немецкие выборы. Президент Эммануэль Макрон в открытую обвинил Россию в распространении фальшивых новостей, а канцлер Ангела Меркель подверглась атаке ботов в Twitter, которые «были связаны с Россией».



«Однако в Австрии не произошло ничего подобного, — отмечает Sydsvenskan. — В этом просто не было нужды. У Путина нет причин беспокоиться по поводу сближения Австрии с НАТО — курса, который вызывает у Кремля ту паранойю, которая в основном движет российскими операциями по оказанию влияния. Это вызвано тем, что после окончания оккупации в 1955 году Австрия подписала соглашение, по которому была обязана оставаться нейтральной державой. Но главное здесь то, что у России в Австрии уже есть троянский конь».



За исключением французского Национального фронта, которому Кремль «оказывал финансовую поддержку», вряд ли в Европе найдётся другая правая партия, которая находится с «путинской Россией» в более дружественных отношениях, чем АПС.



Например, АПС подписала с «Единой Россией» договор о сотрудничестве сроком на пять лет. Один из пунктов соглашения гласил, что партии собираются заниматься «воспитанием молодого поколения в духе патриотизма».



С российской стороны его подписывал вице-спикер Госдумы и заместитель председателя «Единой России» Сергей Железняк. Железняку, считает Sydsvenskan, отводится ключевая роль в налаживании контактов между Россией и европейскими правыми партиями.



Пару лет назад научно-исследовательский будапештский институт Political Capital выпустил исследование о «праворадикальных друзьях Путина» в Европе. В нём говорится об ударной силе «спонсируемой Москвой пятой колонны»: связке АПС с венгерской партией «Йоббик» и бельгийской партией «Фламандский интерес». В этом же году тот же институт выпустил доклад о «российском вмешательстве» в австрийскую, венгерскую и чешскую политику.



«В следующем году выборы состоятся в Швеции. Опасность российского вмешательства надвигается, в особенности она касается отношений Стокгольма с НАТО и шведских острых замечаний по украинскому вопросу, — предупреждает газета. — Русские тролли уже здесь».



Ещё в 2015 году Служба государственной безопасности Швеции отмечала, что Россия «собирается повлиять на политические процессы и общественное мнение», указывая на «искажённые и ошибочные сообщения», распространяемые в соцсетях. «Российского вмешательства» опасается также и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.



Тот, кто слушает гневные выступления крайне левых против сотрудничества Швеции с НАТО, не может не заметить работу «российской пропаганды» в этой области. И если Кремль будет действовать в Швеции так же, как в остальной Европе и США, то Россия сделает ставку, прежде всего, на правую партию «Шведские демократы».



«Шведские демократы» отрицают все обвинения в том, что они играют на стороне Путина, но это всего лишь маскарад, считает Sydsvenskan. В Европарламенте «Шведские демократы» входят в «пророссийскую группу», которая голосовала против ассоциации ЕС с Украиной и снятия таможенных барьеров, что должно было поддержать Киев. Они пытались остановить критику в адрес России за «жестокое обращение» с оппозицией, а также протестовали против резолюции о мерах по борьбе с «российской дезинформацией».



«Кроме того, депутат парламента (от «Шведских демократов». — ИноТВ) Кент Экерот несколько раз выступал на российском пропагандистском канале Russia Today, где говорил о вреде «массовой иммиграции», а его бывший коллега описывал российского президента в лиричных тонах: «У Путина такой взгляд на ситуацию, что можно лишь склониться перед истинным и независимым лидером», — отмечает издание.



«Следовательно, помимо их жестокого расизма, есть ещё одна очевидная причина, почему шведских кузенов АПС следует держать как можно дальше от власти, влияния и признания: безопасность государства», — подводит итог Sydsvenskan.