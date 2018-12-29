SvD: мир переживёт новую холодную войну только если определит её правила

Новая холодная война между Западом и Россией уже началась, и, учитывая, что этот конфликт нельзя решить ни дипломатическими, ни военными средствами, сторонам, несмотря на взаимное недоверие, следует вспомнить о концепции «мирного сосуществования», пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, в этом случае первоочередной задачей Москвы и Вашингтона становится регламентация правил новой холодной войны, в частности в области контроля над ядерными вооружениями.

«Как нам пережить новую холодную войну?» Так звучала тема доклада российского журналиста Александра Гольца, прочитанного им в Шведском внешнеполитическом институте. Гольц ни капли не сомневается в том, что новая холодная война уже началась, пишет Svenska Dagbladet.



По мнению Гольца, холодная война — это конфликт, который невозможно разрешить ни военными, ни дипломатическими средствами, так как у обеих сторон есть ядерное оружие, а их интересы противоречат друг другу по своей сути.



Однако это не значит, что нынешняя конфронтация ничем не отличается от противостояния Советского Союза и США. Тот конфликт основывался на различиях в идеологии и политической системе, в то время как сейчас всё дело в «геополитическом мышлении».



«В Кремле мыслят категориями сфер интересов, чуждыми западному миру, который в последние десятилетия говорил о праве всех государств выбирать свой политический курс без давления со стороны великих держав», — уверена шведская газета.



Нынешняя холодная война особенно опасна потому, что стороны неравновесны по уровню мощи. Во время старой холодной войны Советский Союз мог — по крайней мере, некоторое время — соперничать с США в целом ряде областей. Сейчас же разрыв настолько велик, что единственное, в чём президент Владимир Путин может сравниться с американцами — это ядерный арсенал. Именно поэтому порог для применения этого вида оружия понижается, а Кремль всё чаще упоминает его в своих заявлениях, считает Svenska Dagbladet.



«При каждом международном кризисе Путин пытается выложить на стол свой ядерный козырь. Не слишком трудно представить себе ситуацию, в которой президент Дональд Трамп ответит симметрично — это было бы в его духе. И это очень беспокоит», — пишет издание.



Для шведов же эта ситуация должна стать «отрезвляющим сигналом», намекающим на то, что положение с точки зрения безопасности стало серьёзным и требует принятия определённых мер. В частности, Гольц допустил, что большой конфликт может начаться именно на Балтике.



В этом контексте для Швеции крайне важно укреплять оборону и углублять сотрудничество с НАТО, США и Финляндией. «Повышение так называемого сдерживающего потенциала снижает вероятность того, что Путин может рискнуть большой войной, затеяв в нашем регионе военную авантюру», — подчёркивает Svenska Dagbladet.



Путин — это главный человек в Кремле, который принимает решения, и в этом нет никаких сомнений. Гольц подчёркивает, что при Брежневе, например, в политбюро были представители различных интересов, однако нынешний российский лидер все крупные стратегические решения принимает самостоятельно. Путин, по мнению издания, полагается только на военное руководство, так как за 20 лет они «научились делать заявления и представлять сценарии, которые ему по нраву». Такое отношение российского лидера к военным в сочетании с нулевым доверием к западным коллегам — это «опасная смесь».



По словам Гольца, если этот конфликт нельзя разрешить, то надо попытаться обратить внимание на те аспекты отношений, в которых сторонам во времена прошлой холодной войны удалось добиться некоторого прогресса. Речь, в частности, идёт о концепции «мирного сосуществования». Эта парадигма в свою очередь требует регламентации различных оружейных систем.



В то же время нынешняя архитектура контроля над вооружениями находится в процессе распада. Это касается как Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так и соглашения СНВ-III, подписанным ради взаимного сокращения наступательных ядерных вооружений.



«Глубокое недоверие сторон друг к другу не должно стать препятствием для того, чтобы, по крайней мере, попытаться регламентировать новую холодную войну. Гольц опасается, что для начала серьёзного диалога будет достаточно крупного кризиса, однако к тому моменту может быть уже поздно», — отмечает газета.