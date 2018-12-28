El País: Крым, Трамп и Сирия — Путин отыгрался за холодную войну

Вывод американских войск из Сирии стал третьей победой, которую удалось одержать России после окончания холодной войны, пишет El País. Издание отмечает, что этот успех позволил стране установить свою гегемонию на Ближнем Востоке и отыграться за холодную войну.

Вывод американских войск из Сирии президентом США Дональдом Трампом стал уже третьей победой российского лидера Владимира Путина, пишет El País.

Испанское издание отмечает, что первую победу Путин одержал ещё в марте 2014 года над Украиной, когда «аннексировал Крым в нарушение международных соглашений и договоров между Киевом и Москвой».

Вторым успехом президента России стало поражение на президентских выборах в США в 2016 году Хиллари Клинтон, благодаря которому Белым домом управляет Дональд Трамп. При этом отмечается, что нынешний президент США, судя по его поступкам, «настоящий российский агент, выполняющий все желания Владимира Путина».

Что касается последней из «партий», как их называет El País, «чтобы не говорить о войне в эпоху гибридных, постмодернистских конфликтов, которые разворачиваются как на поле боя, так и в СМИ», победа в ней Москвы стала последствием второго достижения Путина. Издание пишет, что вывод американских войск из Сирии привёл к установлению там гегемонии России и её союзников, Ирана и Турции.

Кроме того, после такого решения президента Белый дом покинул министр обороны США Джеймс Мэттис, последний из тех, кто выражал несогласие с Трампом. Как отмечает El País, это открывает новые возможности для Путина. Вместе с тем это стало кульминацией череды стратегических ошибок в ближневосточной политике США, начало которой было положено почти два десятилетия тому назад с вторжения в Афганистан в 2001 году.

Однако решение Трампа не только кульминация, но и геополитическое поражение США, которое уходит своими корнями во времена правления предыдущих американских президентов.

Так, Россия уже заняла место судьи в регионе и установила на Ближнем востоке собственный порядок. Иран получил выход к Средиземному морю, что не может не беспокоить основных союзников Трампа Саудовскую Аравию и Израиль. В выигрыше оказался также президент Сирии Башар Асад, который одержал победу в войне.

В свою очередь, курды, которые также боролись с ИГ*, остались в проигрыше. Их спасение от полного разгрома со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана больше не зависит от Вашингтона, и тем более от Берлина, Парижа или Брюсселя. Теперь их судьба оказалась в руках Москвы и Дамаска.

«Победы в трёх войнах эпохи постмодернизма равнозначны поражению в холодной войне, которую Путин считает главной геополитической катастрофой XX века», — пишет El País.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.