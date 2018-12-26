CNN: решение США уйти из Сирии приносит плоды — Москва и Дамаск укрепляются в регионе

После того, как США приняли решение вывести свои войска из Сирии, на севере страны в районе города Манбиж начались активные передвижения военной техники, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала, в районе города, находящегося на данный момент под контролем курдов, свои позиции активно усиливают Россия, Сирия, а также турецкие военные.

А Россия и сирийский режим усиливают свои войска на фоне решения Трампа вывести американский контингент с сирийской территории. Подкрепления идут на позиции к западу от стратегически важного пункта на севере страны — города Манбиж, который находится под контролем курдов. Детали нам расскажет Гул Тюйсуз, которая находится в Стамбуле. Гул?



ГУЛ ТЮЙСУЗ, старший продюсер CNN: Сирил, после того, как США приняли решение вывести войска из Сирии, мы видим, что там началось движение. Иными словами, турецкие военные отправили на границу боевую технику. Кроме того, мы видим, как передвижения начались и на территории самой Сирии. Вы упомянули город Манбиж — этот населённый пункт, находящийся к западу от Евфрата, важен в стратегическом плане. Этот район находится под контролем курдских сил, которых поддерживают американские военные. Также там есть силы сирийского режима и России. Только вчера мы видели, как на их позиции прибывают подкрепления: режим отправил в пригород Манбижа Ариму около 40 пикапов, транспортёров и боевых машин. По сути, они укрепляют там свои позиции: в этом районе мы наблюдаем за массовой переброской тяжёлой техники.

Разумеется, на счёт этого стратегически важного пункта США и Турция составили дорожную карту, благодаря которой предполагалось решить, кто именно контролирует Манбиж. Однако несмотря на наличие дорожной карты, в последнее время прогресс по этому вопросу замедлился. Турецкие чиновники заявили, что до вывода американских войск будут предприняты дополнительные предметные шаги для претворения в жизнь этой дорожной карты с целью решить судьбу Манбижа.



Однако в реальности все эти события показывают, что последствия неожиданного решения США вывести свои войска из Сирии, начинают проявляться всё более ярко. Сирил?



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 26 декабря 2018 года.