National Interest назвал места, где может начаться Третья мировая война

Крупные державы не воевали друг с другом с 1945 года, пишет The National Interest, однако возможность такого конфликта уже нельзя полностью исключать. Автор статьи Роберт Фарлин считает, что ведущие игроки мировой арены могут ошибаться в своих оценках «опасности» конфликтов и не уследить за ростом напряжённости в самых разных местах планеты. По мнению Фарлина, самыми опасными из таких мест являются Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров.

Мир не знал войн между крупными державами с 1945 года, несмотря на то, что США и СССР несколько раз были на грани вооружённого столкновения в годы холодной войны, говорится в статье The National Interest. Однако сейчас, когда мощь Китая продолжает расти, а «Россия отвергает нормы международного порядка», конфликт между великими державами перестал быть нереальным сценарием.

Автор статьи Роберт Фарлин, приглашённый профессор Военного колледжа сухопутных войск США, приводит пять наиболее опасных для возгорания конфликта мест. Первым в списке значится Южно-Китайское море, которое стало центром торгового конфликта между США и Китаем. До поры до времени противостояние ограничивалось обменом резкими заявлениями, тарифами и прочими штрафными торговыми мерами, однако недавно США и Канада обострили градус противоречия, арестовав финансового директора китайской компании Huawei. Китай в ответ принял меры против канадских граждан и американских фирм. По мнению автора статьи, если США и Китай рассудят, что их торговые отношения подвержены значительному риску, и конфликта избежать нельзя, то кто-нибудь из них может решить «снять перчатки».

Следующим опасным местом, по мнению автора, является Украина. Фарлин пишет, что мир вспомнил о ней после инцидента в Керченском проливе, когда были атакованы и захвачены два украинских корабля. Вне зависимости от того, кем было спровоцировано это происшествие, оно вновь разожгло тлеющий конфликт. При этом Россия не очень заинтересована в том, чтобы изменить статус-кво в преддверии выборов на Украине: они обещают оставить неизменной текущую расстановку сил, но при этом могут привнести неопределённость. В такой ситуации, учитывая напряжённые отношения между Россией и США, самый небольшой сдвиг может нарушить шаткое равновесие и повергнуть Восточную Европу в хаос.

В качестве ещё одного очага напряжённости Фарлин выделяет Персидский залив. Он отмечает, что непрекращающийся политический и военный кризис на Ближнем Востоке уже стал привычным. США продолжают давить на Иран, конца войне Саудовской Аравии с Йеменом пока не предвидится, и хотя огонь гражданской войны в Сирии поутих, Россия и США продолжают помогать своим местным союзникам.

Любой тлеющий конфликт может разгореться, подчёркивает Фарлин. Регион могут дестабилизировать политические беспорядки в Иране, противоречия между курдами, турками, сирийцами и иракцами, или же непредсказуемый лидер Саудовской Аравии, уже показывавший свою готовность к принятию рисков. Любая нестабильность сможет спровоцировать конфликт, в который будут втянуты Россия, США или даже Китай.

Последним в списке значится Корейский полуостров: автор подчёркивает, что за последнее время градус трений значительно снизился, однако по-прежнему остаётся много опасностей. По данным некоторых источников, Северная Корея не остановила и даже не замедлила производство ядерного оружия. Советники Дональда Трампа в курсе этого. В такой ситуации отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут вновь быстро испортится. Ситуация усложняется тем, что Китай и Япония не до конца согласны с примирением между Южной Кореей и её северным соседом с ядерным оружием. В целом ситуация на полуострове намного более опасна, чем считают оптимисты.

Роберт Фарлин пишет, что крупные державы обычно расходуют свои дипломатические усилия на конфликты, которые считаются важными, но они могут ошибаться в своих оценках. «Менее важным» с их точки зрения противостоянием уделяется меньше внимания и у них есть риск перерасти в крупный конфликт прежде, чем кто-либо поймёт, что именно происходит. Следовательно, Третья мировая война может начаться в совершенно неожиданном месте.

В заключение автор пишет, что мир вряд ли стал опаснее, чем год назад. Однако упадок военной гегемонии США и глобального мирового порядка свидетельствуют о том, что ближайшее будущее опаснее недавнего прошлого.