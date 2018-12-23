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Небензя: мы просто хотим, чтобы нас уважали

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Россия стремится вести с США диалог по таким важным для всего мира вопросам, как региональные конфликты, терроризм, борьба с наркотиками, заявил в интервью CBS News российский постпред при ООН Василий Небензя. Дипломат также добавил: «Мы не хотим, чтобы нас любили, мы просто хотим, чтобы нас уважали».
Небензя: мы просто хотим, чтобы нас уважали
Reuters
Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью CBS News прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.
 
«Всякое нелегитимное иностранное присутствие, в том числе американское, со временем должно уйти из Сирии, — заявил российский дипломат. — Мы признаём, что США внесли свой вклад в борьбу с «Исламским государством»*. Но поскольку мы наблюдаем, что в большинстве своём ИГ потерпело поражение, то это решение является верным».
 
Решение Трампа о выводе войск из Сирии, по его словам, должно привести к дальнейшему диалогу между Москвой и Вашингтоном.
 
Постпред России при ООН, однако, указал на то, что отношений между двумя странами «практически не существует». По его мнению, это не просто позорная ситуация, но и повод для беспокойства как для США и России, так и для всего мира в целом. 
 
«Мы стали фактором во внутренней политике США, крупным фактором, — заявил он, говоря о проводимом сейчас «российском расследовании». — И с учётом имеющихся у нынешней администрация уязвимых мест, я не вижу особо светлых перспектив для их (отношений. — ИноТВ) улучшения в ближайшей перспективе».
 
Небензя также отметил, что Россия хочет диалога по вопросам, которые важные не только для Москвы и Вашингтона, но для всего мира, например, по вопросам стратегической стабильности, терроризма, борьбы с наркотиками и региональным конфликтам. 
 
«Мы не хотим, чтобы нас любили, — подчеркнул дипломат. — Мы просто хотим, чтобы нас уважали».
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению ВерховногосудаРФот 29.12.2014. 
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источник
CBS NEWS США Северная Америка
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