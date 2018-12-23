Небензя: мы просто хотим, чтобы нас уважали

Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью CBS News прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

«Всякое нелегитимное иностранное присутствие, в том числе американское, со временем должно уйти из Сирии, — заявил российский дипломат. — Мы признаём, что США внесли свой вклад в борьбу с «Исламским государством»*. Но поскольку мы наблюдаем, что в большинстве своём ИГ потерпело поражение, то это решение является верным».

Решение Трампа о выводе войск из Сирии, по его словам, должно привести к дальнейшему диалогу между Москвой и Вашингтоном.

Постпред России при ООН, однако, указал на то, что отношений между двумя странами «практически не существует». По его мнению, это не просто позорная ситуация, но и повод для беспокойства как для США и России, так и для всего мира в целом.

«Мы стали фактором во внутренней политике США, крупным фактором, — заявил он, говоря о проводимом сейчас «российском расследовании». — И с учётом имеющихся у нынешней администрация уязвимых мест, я не вижу особо светлых перспектив для их (отношений. — ИноТВ) улучшения в ближайшей перспективе».

Небензя также отметил, что Россия хочет диалога по вопросам, которые важные не только для Москвы и Вашингтона, но для всего мира, например, по вопросам стратегической стабильности, терроризма, борьбы с наркотиками и региональным конфликтам.

«Мы не хотим, чтобы нас любили, — подчеркнул дипломат. — Мы просто хотим, чтобы нас уважали».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению ВерховногосудаРФот 29.12.2014.