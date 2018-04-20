Times: Россия докажет Совбезу ООН, что химатака в Думе — стопроцентная подделка

Россия намерена представить в Совбезе ООН телевизионное интервью с сирийским мальчиком, которому предположительно заплатили едой, чтобы он выступил в качестве жертвы химатаки в Думе, сообщает The Times.

Эта химическая атака с использованием хлорина и зарина, осуществлённая 7 апреля, предположительно унесла жизни 70 человек, пишет издание со ссылкой на американских чиновников. Более того, она спровоцировала обострение информационной войны между Москвой и Западом.

В настоящее время международным инспекторам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не дают попасть на место событий, утверждает автор статьи, отмечая, что оно контролируется российской военной полицией.

На этой неделе инспекторов уже раз вынудили отказаться от попытки попасть на место предполагаемой атаки, когда их разведывательную группу обстреляли из стрелкового оружия. Россия обвинила в случившемся террористов.

Журналисты, которым в понедельник разрешили посетить этот район под тщательным присмотром «сирийского режима», вернулись с противоречивыми сообщениями о том, была ли атака на самом деле.

Как утверждает Москва, вышедшее на канале «Россия 24» интервью с сирийским мальчиком Хассаном Диабом доказывает, что опубликованная «Белыми касками» видеозапись, на которой запечатлены якобы жертвы химатаки, является подделкой, созданной для того, чтобы спровоцировать удар Запада по режиму Асада. 11-летний мальчик заявил российским журналистам, что в тот день повстанцы сказали местным жителям отправляться в ближайшую больницу, не объяснив при этом зачем.

«Как только я вошёл, они схватили меня и начали обливать водой, — сказал он. — Затем они положили меня на кровать рядом с остальными».

Омар Диаб, отец мальчика, заявил, что за роль в этой постановке «Белых касок» его сыну дали «финики, печенье и рис».

«Никакой химической атаки не было, — подчеркнул Диаб. — Мой сын чувствует себя превосходно».

Это интервью было записано в подконтрольном сирийскому режиму Дамаске, а не в Гуте. И пока неясно, не принуждали ли отца и сына сделать подобные заявления. Доктора, работающие в Гуте, заявляют, что сирийские власти угрожали им, принуждая ничего не говорить об атаке.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что копии этого видео с субтитрами будут распространены среди стран — членов ООН и журналистов. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данное интервью доказывает: химатака в Думе — это «стопроцентная подделка».

Между тем из-за задержки с прибытием инспекторов ОЗХО к месту событий Франция и США обвинили Россию в уничтожении доказательств. В частности, Госдеп США прошлым вечером заявил, что у него есть достоверная информация, согласно которой Россия и Сирия пытаются зачистить место химической атаки.

Российское государственное телевидение «часто» публикует дезинформацию, утверждает The Times. Так, например, в 2014 году появилось интервью, в котором некая женщина говорит, что украинские правительственные силы в одном из захваченных ими городов распяли мальчика. Позднее оказалось, что это утверждение не соответствует истине.