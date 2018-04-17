Independent: сирийский врач рассказал, от чего на самом деле пострадали жители Думы

По свидетельству сирийского врача из Думы, с которым встретился журналист The Independent, в ночь предполагаемой газовой атаки поднялась песчаная буря, которая проникла в подвалы и тоннели, где прятались повстанцы. Поэтому видео якобы с жертвами химатаки на самом деле было снято именно там, вот только пострадавшие мучились от асфиксии, недостатка кислорода, а вовсе не от воздействия ядовитых веществ, утверждает врач.

Журналист The Independent Роберт Фиск отправился в сирийский город Дума, «разорённый, зловонный», и в клинику, в которой были сняты кадры, побудившие западные страны осуществить удар по Сирии. Там он встретился с «дружелюбным» доктором Ассимом Рахайбани, который рассказал, что эта видеозапись, несмотря на все сомнения, была настоящей.



Вот только дальше он добавил «нечто крайне неудобное»: по его словам, пациенты страдали не от газовой атаки, а от недостатка кислорода в заполненных мусором тоннелях и подвалах, где они жили, а тогда была ветреная ночь с бомбёжками, которые подняли песчаную бурю.



Впрочем, журналист отмечает, что сам Рахайбани очевидцем не был, и этот врач называет повстанцев из террористической группировки «Джейш аль-Ислам» террористами — прямо как сам режим Асада. А те врачи, что были в ту ночь на дежурстве, сейчас как раз находятся в Дамаске и дают там показания.



Франция, в свою очередь, настаивает, что у неё есть некие доказательства использования химоружия, а американские СМИ ссылаются на результаты анализов крови и мочи. О неких признаках и симптомах, соответствующих использованию ядовитых веществ, говорят и в ВОЗ. Инспекторы из ОЗХО, по-видимому, не могут попасть в нужный район, из-за того что у них нет необходимого разрешения ООН.



При этом журналист признаёт: он поговорил в Думе со многими людьми, которые не верят в истории с использованием газа. По их словам, их распускают исламисты. Конкретно джихадисты, о которых идёт речь в этот раз, выжили под огнём благодаря тому, что занимали чужие дома и широкие тоннели с подземными дорогами, вырытые заключёнными.



Сам Роберт Фиск отмечает, что передвигался по городу свободно в сопровождении лишь двух друзей-сирийцев. «Счастливые увидеть иностранцев и ещё более счастливые, оттого что осада наконец-то окончена, они практически улыбаются».



Изначально в Думу он попал вместе с группой журналистов, которых сопровождали правительственные силы. Однако когда сирийский генерал отказался предоставлять им интересующую их информацию, и он, и ряд других журналистов разошлись по окрестностям. Так он и встретил доктора Рахайбани.



Тот рассказал, что в ту ночь находился в подвале своего дома, но все врачи в курсе того, что произошло. По его словам, город постоянно обстреливали, но в ту ночь из-за ветра большие клубы пыли стали спускаться в подвалы, где жили люди. В больницу стали приходить люди, страдающие от гипоксии, недостатка кислорода. «Затем кто-то у двери, член «Белых касок», закричал: «Газ!» — и началась паника. Люди стали поливать друг друга водой. Да, видео было снято здесь, оно настоящее, но люди, которых вы видите, страдают от гипоксии, а не от отравления газом», — приводит журналист слова врача.



Удивление вызвало у Роберта Фиска, что из 20 человек, с которыми он общался в Думе, никто не высказал интереса в том, какую роль сыграла история с газом в ударах западных стран по Сирии. Кто-то из них даже не мог сказать, сколько людей погибло в Думе.



Услышать другую сторону, точку зрения «Белых касок», журналисту не удалось: все они, по свидетельствам местных, под защитой России уехали на организованных правительством автобусах в провинцию Идлиб. В городе открыты палатки с едой, улицы патрулируют российские военные, пишет автор статьи, что, по его словам, обычно случается при каждом перемирии в Сирии. А все вопросы журналиста о газовой атаке были снова встречены местными жителями с недоумением.



«Как такое возможно, что беженцы из Думы, которые доехали до лагерей в Турции, уже описывают газовую атаку, которую, похоже, никто в Думе не помнит?» — задаётся вопросом Роберт Фиск. По его мнению, это можно объяснить тем, что жители Думы так долго жили в изоляции друг от друга, что новости в привычном смысле этого слова потеряли для них свою значимость.



Местные жители также рассказывали журналисту The Independent о том, как исламисты занимали их дома, чтобы избежать ударов сирийского правительства и России. Они показали ему вырытые заключёнными глубокие и длинные тоннели. Тоннели, которые, по их словам, «могут дойти до самой Великобритании».