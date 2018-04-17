Сирийцы рассказали американскому журналисту, что химатака в Думе — фальшивка
А сейчас на прямой связи с нами корреспондент One America News Пирсон Шарп, который находится в Сирии. Пирсон, какую последнюю информацию вы там узнали?
А сейчас на прямой связи с нами корреспондент One America News Пирсон Шарп, который находится в Сирии. Пирсон, какую последнюю информацию вы там узнали?
Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Бразилии Жаиру Болсонару поздравления и слова приветствия от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и на северо-западной окраине города Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Младенца, который был найден живым под завалами дома в Магнитогорске, доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве. Об этом информирует РИА Новости.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске работает усиленная следственная группа, в составе которой более 100 следователей и криминалистов.
Госсекретарь США Майк Помпео и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху провели встречу в Бразилии.
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова генерального директора Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, призвавшего к отстранению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за невыполнения в срок требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предоставлению данных московской антидопинговой лаборатории.
Три человека погибли в результате хлопка газового оборудования в «Газели» в Магнитогорске, которое привело к возгоранию машины.
Бывший нападающий «Каролина Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс» Джефф О’Нилл, ныне работающий хоккейным аналитиком на телеканале TSN, потерял свою золотую медаль молодёжного чемпионата мира 1995 года.
На обслуживание государственного долга Украина в 2019 году направит более 145 млрд гривен, что составляет 13,06% всех расходов бюджета на текущий год.
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, известный частыми высказываниями о допинге, прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.
В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что возгорание «газели» в Магнитогорске произошло из-за хлопка, вызванного неисправностью газового оборудования.
Британский журналист Ник Батлер прокомментировал ситуацию с непредоставлением экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.
Следователи возбудили уголовное дело после схода с рельсов 18 вагонов грузового поезда в Свердловской области.
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил, что в 2019 году вернётся к выступлениям за сборную Португалии по футболу.
Министерство здравоохранения России сообщило, что самолёт с младенцем, который был найден живым под завалами дома в Магнитогорске, приземлился в московском аэропорту.
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над «Кардифф Сити» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что Олимпийский комитет России (ОКР) уже понёс достаточное наказание по обвинениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в государственной поддержке допинга.
Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поддержку.
Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от швейцарца Стэна Вавринки в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в катарской Дохе.
Лондонский «Арсенал» одержал уверенную победу над столичным «Фулхэмом» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Три человека получили травмы в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске.
В центре Киева на площади Независимости завершился факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Американский лидер Дональд Трамп поздравил президента Бразилии Жаира Болсонару с официальным вступлением в должность главы государства и заявил, что США поддерживают его.
Президент России Владимир Путин выразил благодарность спасателям, работающим на месте обрушения дома в Магнитогорске.
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) опубликовали заявление в связи с непредоставлением экспертам организации доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.
Самолёт с маленьким ребёнком, который пострадал при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, отправился в Москву.
Победивший на выборах президента Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства.
В Следственном комитете заявили, что расследованием уголовного дела в связи с произошедшим в Магнитогорске займётся Главное управление по расследованию особо важных дел.
В бразильском муниципалитете Убатуба по меньшей мере один человек погиб в результате падения вертолёта на оживлённую улицу.
В МЧС заявили, что спасателям удалось извлечь из-под завалов дома в Магнитогорске тело девятого погибшего.
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что между действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится повторный бой.
Японец Рёю Кобаяси выиграл второй этап «Турне четырёх трамплинов», прошедший в немецком Гармиш-Партенкирхене.
На теннисном турнире Кубок Хопмана в Австралии состоялась встреча в смешанном разряде между швейцарцем Роджером Федерером и американкой Сереной Уильямс.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Демократическую партию не заботит проблема открытых границ США.
Спасатели обнаружили девятого погибшего от взрыва в Магнитогорске и в настоящий момент пытаются извлечь тело из-под завалов.
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевске.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл на место ЧП в Магнитогорске, где в результате обрушения подъезда многоквартирного дома из-за взрыва газа погибли люди.
В Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто мог бы его сыграть в фильме о чемпионате мира по футболу 2018 года.
Причиной вынужденной посадки самолёта в Воронеже, следовавшего из Сочи в Москву, стало поведение чемпиона мира по хоккею 2009 года в составе сборной России Олега Сапрыкина.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что о передаче Японии части Курильских островов не может быть и речи.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, при каком условии он сбреет «усы надежды».
В Главном управлении МЧС по Москве предупредили о том, что в российской столице 1 и 2 января ожидается сильный ветер и снег.
Руководитель государственного казённого учреждения «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев был назначен исполняющим обязанности директора Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.
Российские атомные электростанции в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии — 204,275 млрд киловатт-часов.
Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала новогодние поздравления игроков национальной команды, адресованные жителям страны.
Спасатели в Магнитогорске демонтировали опасные конструкции и продолжили разбор нижних завалов, под которыми могут находиться люди. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала список из 50 перспективных молодых игроков, которые к концу 2019 года могут стать звёздами европейского футбола.
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате пожара в квартире в Риге.
Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте и приехал в Россию на свадьбу своего сослуживца. Об этом рассказал его брат Дэвид Уилан.