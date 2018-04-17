Сирийцы рассказали американскому журналисту, что химатака в Думе — фальшивка

Журналист американского телеканала One America News отправился в сирийскую Думу, где якобы произошла химическая атака, и пообщался с несколькими десятками местных жителей. Ни один из них, как оказалось, не видел и не слышал в момент предполагаемой химатаки ничего необычного. Более того, опрошенные сирийцы считают, что вся эта история — постановка самих повстанцев, которые отчаянно пытались как-то спастись от сирийской армии.

А сейчас на прямой связи с нами корреспондент One America News Пирсон Шарп, который находится в Сирии. Пирсон, какую последнюю информацию вы там узнали?

ПИРСОН ШАРП, корреспондент One America News: Мы хотим сообщить, что у One America News есть эксклюзивные сведения. Сегодня мы отправились в город Дума, где якобы произошла химическая атака, получив туда эксклюзивный доступ. Нас привезли туда с правительственным сопровождением и показали нам районы, где якобы произошла химическая атака. Мы поговорили с местными жителями, и мы даже смогли посетить больницу, где «Белые каски» снимали видео, на котором людей обмывают водой.

Итак, когда я пошёл в город, мы не знали, чего ожидать, но нас привели к месту неподалёку от того, где предположительно была химатака. Я поговорил там со многими местными жителями, наверное, с десятком людей. Нужно помнить, что это было в квартале или в полутора кварталах от того места, где якобы произошла атака. Ни один человек из тех, с кем я поговорил в этих окрестностях, не сказал, что видел или слышал хоть что-то о химической атаке в тот день. Они сказали, что там всё было, как обычно, и они не видели и не слышали ничего, выходящего за рамки обычного.

Мы хотели убедиться, что ничего не пропустили, так что поехали дальше и посетили некоторые опорные пункты повстанцев из «Джейш аль-Ислам» — террористической группировки, которая в последнее время контролировала город. Мне пришлось спуститься и обследовать там несколько тоннелей, я посмотрел комнаты, где они изготавливают оружие. Там были целые комнаты, заполненные минами. Они были навалены от пола до потолка. Просто поразительно видеть, сколько оружия террористы собрали в этом районе.

После этого мы пошли на площадь, где стоял конвой — я не уверен, чей он был, но похоже, что это был конвой Syria Relief. Целые очереди местных жителей — может, тысяча человек, на самом деле очень длинные очереди — стояли за продуктами, хлебом, водой, едой, одеждой. Там мы поговорили с несколькими людьми…

Я старался выбирать людей случайным образом. Я знаю, что многие беспокоятся, что местные жители, у которых берут интервью, подставные, что это сотрудники российских спецслужб или что всё это срежиссировано и так далее. Так что мы случайным образом выбирали, к кому подходить, никто сам к нам не подходил. Мы опросили около 30—40 человек по всему городу. И ни один человек во всём городе не сказал нам, что видел или слышал хоть что-то о химической атаке.

Они говорили, что живут там от 7 до 15 лет, это настоящие местные жители, и многие из них находились в тот день очень близко к тому месту, где якобы была совершена атака. Один сказал, что был в 15 метрах оттуда, когда, как говорят, была совершена атака, и он не видел и не слышал ничего необычного.

Когда я спросил у них, что же это, по их мнению, была за химическая атака, все они сказали, что это постановка повстанцев, которые в то время захватили город. Они сказали, что это была сфабрикованная история, что это была фальшивка. И когда я спросил их зачем, они ответили, что повстанцы были в отчаянии и нуждались в какой-то хитрости, чтобы убрать сирийскую армию от них подальше, чтобы они могли бежать.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2018 года.