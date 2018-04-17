Fox News: новая головная боль — как защитить общество от бегущих из Сирии боевиков

Террористы «Исламского государства» покидают Сирию и возвращаются в те страны, откуда прибыли, передаёт Fox News. Как отмечает контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН, возвращение боевиков представляет большую угрозу, в том числе для постсоветского пространства, Европы и Америки.

Ещё одна важная история с Ближнего Востока. ИГ* бежит из Сирии, и боевики-террористы возвращаются по домам, что создаёт более масштабные и сложные проблемы по всему миру. Репортаж Эрика Шона.



Возвращение боевиков, прибывших из-за границы, представляет всё бо́льшую террористическую угрозу. И правительствам будет очень трудно это остановить. Таково заключение доклада ООН, в котором утверждается, что приток (людей. — ИноТВ) из зон боевых действий теперь больше, глобальнее и неоднороднее, чем когда-либо.



МИШЕЛЬ КОНИНКС, контртеррористический комитет ООН: Вся трудность для стран-участниц заключается в том, чтобы вовремя их идентифицировать, вовремя определить их местонахождение, а потом — позаботиться о них: либо защитить их, либо защитить от них общество.



Доклад контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН рисует зловещий портрет радикализовавшихся врагов, которые вновь обосновываются в своих родных странах. При этом они зачастую остаются незамеченными и, возможно, имеют свободу действий для проведения терактов. В документе говорится, что больше всего (боевиков. — ИноТВ) родом из России и бывших советских республик — более восьми тысяч. Семь тысяч — с Ближнего Востока, почти шесть тысяч — из Западной Европы, и только 439 — из Северной Америки.



ДЭВИД ШАРИЯ, контртеррористический комитет ООН: Вернувшиеся представляют угрозу в долгосрочной перспективе. В некоторых случаях это может быть даже «спящая» угроза. В том смысле, что, возвращаясь, человек даже подумывает о том, чтобы вновь влиться в общество, а потом года через два какой-нибудь конфликт побудит его взяться за старое.



ООН призывает правительства улучшить контроль над теми, кто возвращается. В том числе улучшить учёт информации о пассажирах и использовать системы биометрических данных, чтобы держать боевиков под колпаком, когда те вернутся на родину.



МУЖЧИНА: США с обеих сторон защищены океанами. Европа гораздо уязвимее. Но это не значит, что Соединённые Штаты совершенно неуязвимы.



ЭРИК ШОН, корреспондент Fox News: Официальные лица в ООН отмечают, что, хотя из США и Канады прибыло меньше всего иностранных боевиков, это не значит, что здесь угроза меньше. Цифры могут в какой-то мере успокоить американцев, но не защитить.



Эрик Шон, корреспондент Fox News, с репортажем из ООН.



Дата выхода в эфир 14 апреля 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.