Al Alam: сеть тоннелей вблизи Дамаска террористы создали при поддержке Запада

При строительстве сети подземных тоннелей, обнаруженных сирийской армией при освобождении Восточной Гуты неподалёку от столицы Дамаска, террористы вряд ли могли обойтись без материальной и технической поддержки с Запада, полагает иранский телеканал Al Alam. По мнению экспертов, для этого было предоставлено самое современное оборудование и передовой опыт западных стран, отмечается в статье.

Беспрецедентная сеть подземных тоннелей, которые были обнаружены сирийской армией при освобождении Восточной Гуты и представляют собой фактически полноценные «подземные города», вызывает вопросы и наталкивает на целый ряд выводов, сообщает иранский телеканал Al Alam. В то же время освобождение пригородов Дамаска от террористов знаменует собой «начало конца» для всех террористических группировок в Сирии и приведёт к изменению политического баланса на международном уровне, полагают аналитики.

По оценкам экспертов, спроектировать, выкопать и построить такие тоннели, как те, которые были обнаружены в Восточной Гуте неподалёку от сирийской столицы, могут лишь специалисты, имеющие большой опыт в проведении подобных работ. Кроме того, для этого необходимо было использовать новейшее высокотехнологичное оборудование, отмечается в статье. Определение направлений и глубин под землёй является одной из самых сложных топографических задач. Поэтому такая разветвлённая сеть подземных тоннелей свидетельствует, что для их создания террористам было предоставлены самое современное оборудование и буровые установки, а также опыт передовых специалистов в этой области из развитых западных стран, подчёркивает Al Alam.

Это говорит о том, что «страны-агрессоры» внесли свой вклад в строительство этих тоннелей, чтобы поддержать силы, ведущие вооружённое сопротивление против сирийского национального государства, и способствовать нападению террористических группировок на Дамаск в надежде свергнуть режим, говорится в статье. Не случайно, по мнению автора, целый ряд стран Запада и Персидского Залива при помощи всех доступных им СМИ начали информационную войну против Сирии, включая многочисленные обвинения в «химических атаках» и угрозы нанесения удара по Дамаску. Всё это было призвано заставить сирийскую правительственную армию не трогать позиции террористов в Гуте, которую вооружённые группировки оккупировали с самого начала вооружённого конфликта в Сирии, считает Al Alam.

В то же время оперативность и эффективность военной операции сирийской армии по освобождению Гуты от террористов, несмотря на ту поддержку, которую им оказывают извне, включая поставки оружия и материальное снабжение, оказалась неожиданной для членов вооружённых группировок. Они ощутили на себе силу сирийской армии в борьбе против терроризма и начали сдаваться, чего не ожидали поддерживающие их «страны-агрессоры», подчёркивается в статье. Освобождение пригородов Дамаска знаменует собой «начало конца» для террористических группировок по всей стране, а также изменение политического баланса на международном уровне — и положительные результаты этих перемен вскоре должны отразиться на Сирии и других странах региона, заключает Al Alam.