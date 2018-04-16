CNN: Москва мешает расследованию ОЗХО в Сирии, хотя раньше призывала к прозрачности

Российские дипломаты утверждают, что «задержки», осложняющие начатое Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии расследование последствий «химатаки» в городе Дума, связаны с бюрократическими процессами в ООН, сообщает корреспондент CNN Ник Робертсон. Вместе с тем, подчёркивает журналист, британские власти убеждены, что Россия и Сирия пытаются помешать расследованию, — хотя ранее Москва и Дамаск сами призывали ОЗХО отправить своих экспертов в Думу.

Нам уже известно, что Россия это осудила. Каких ещё ответных мер нам следует ожидать?

НИК РОБЕРТСОН, международный дипломатический редактор CNN: Думаю, что мы можем ожидать тех же тезисов, которые уже высказала российская сторона, — а именно, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а также его начальник Сергей Лавров, которые утверждают, что задержки (в расследовании ОЗХО в Сирии. — ИноТВ) связаны с внутренними делами ООН.

Рябков в интервью одному из российских каналов заявил, что, насколько ему известно, ОЗХО не смогла получить разрешение на въезд в район (где, предположительно, была совершена химатака. — ИноТВ) от Департамента безопасности секретариата ООН. Он также опроверг слова представителя Великобритании, а конкретнее — советника премьер-министра Великобритании Марка Сэдуилла, заявившего сегодня в ОЗХО, что задержки создают именно Россия и Сирия. Москва считает, что это не так и что данные задержки происходят из-за авиаударов, нанесённых в конце прошлой недели. Таким образом, мы наблюдаем со стороны России серьёзное сопротивление по этому вопросу.

В свою очередь, Сергей Лавров отреагировал на ещё одно обвинение, высказанное в адрес России, заявив, что Москва отнюдь не пыталась ничего сделать с тем, что инспекторы ОЗХО увидят в Думе.

Если взглянуть на всё это в свете заявлений России и Сирии, сделанных в минувшие выходные, можно заметить, что их позиция крайне резко изменилась: в пятницу и в конце прошлой недели Россия и Сирия говорили, что все двери открыты, что нужно пригласить на место ОЗХО и решать всю эту проблему как можно быстрее; сирийцы заявляли, что открыли своё посольство в Брюсселе, чтобы эксперты ОЗХО могли в любой момент получить визы для въезда в страну. Поэтому, когда Россия намекает на то, что нынешние задержки обусловлены формальностями, связаны с процедурами принятия решений в ООН и даже, быть может, имеют отношение к голосованию, состоявшемуся в ООН на прошлой неделе, речь идёт о резком развороте от курса на прозрачность, в рамках которого Москва ранее призывала ОЗХО приехать в страну. Так что, похоже, данная проблема только появилась, и мы ещё о ней услышим, Мэгги.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2018 года.