USA Today: «российские тролли» пытаются посеять сомнения в сирийских химатаках

Как заявили в Пентагоне, после ударов по Сирии на 2000% увеличилась активность страниц в соцсетях, которые ставят под вопрос виновность Асада в химатаках и таким образом ведут «кампанию по дезинформации». Однако, как отмечает USA Today, у экспертов возникает вопрос, как Министерству обороны США удалось вообще вывести эту цифру.

По утверждению Пентагона, после авиаударов по Сирии активность российских троллей в соцсетях выросла на 2000%, пишет USA Today. «Российская кампания по дезинформации уже началась», — так прокомментировала этот факт официальный представитель Министерства обороны Дана Уайт.



Впрочем, там не рассказали, как именно министерству удалось подсчитать эту активность, но обещали в дальнейшем предоставить факты. Соцсети, в свою очередь, заполнились вопросами по поводу этой цифры и того, как можно было её измерить.



Издание приводит слова главы Альянса по защите демократии Лоры Розенбергер о том, что их организация отследила «согласованную кампанию по представлению альтернативной точки зрения, чтобы посеять сомнения в отношении доказательств виновности Асада в химической атаке». Однако, по её мнению, непонятно, как США собираются противостоять «усилиям России по дезинформации, которая продолжает неослабевающие попытки влиять на дискуссии в США и Европе по широкому кругу вопросов».



Профессор Марк Джейкобсон, в свою очередь, отметил, что Пентагон должен предоставить американцам больше информации об активности, которую он наблюдает: «Не могу представить, откуда они вытащили эту цифру, сколько страниц легло в её основу или кого они троллили».



Семь из десяти ссылок, которые больше всего распространялись пользователями, чью активность отслеживала компания Лоры Розенбергер, соответствовали позиции Кремля по Сирии. А связанные с Россией страницы, по её словам, размещали «смесь дезинформации» по химатакам и отравлению бывшего российского агента в Солсбери. Все эти случаи объединяет одно: они пытались посеять сомнения по поводу выводов Вашингтона о виновности Асада в использовании химического оружия. Впрочем, министр обороны США Мэттис ещё в пятницу предупреждал, что от России пойдёт «ложная» информация о Сирии.



По оценке Пентагона, в военные потенциалы России входит идея по превращению информации в оружие, пишет USA Today. «Американцам нужно понимать, что в будущем войны скорее так и будут выглядеть: Россия инвестирует много ресурсов в создание пропаганды и дезинформации, — заявил сенатор Бен Сасс. — Туман войны не ограничится нашими оперативными центрами и полем боя. Наши враги будут стараться посеять замешательство и недоверие среди американцев на их же земле».