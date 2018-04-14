Яковенко: «химатака» в Сирии была постановкой

Так называемое применение в Сирии «химического оружия», в ответ на которое западные страны нанесли сегодня ракетный удар по стране, было постановочным, заявил в интервью британскому каналу Channel 4 посол России в Великобритании Александр Яковенко. Он также прокомментировал заявления Лондона о том, что Москва уже пять лет шпионит за бывшим разведчиком Сергеем Скрипалём и его семьёй, назвав подобные утверждения «фейками».

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО, посол России в Великобритании: Мы считаем, что вся эта история, всё это так называемое «применение химоружия» — постановка. Мы очень тщательно её проверили. Мы пригласили экспертов из ОЗХО…



Организации по запрещению химического оружия?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Да. Они прибудут в Думу завтра и подготовят независимый отчёт о том, что на самом деле произошло.



А кто же, на ваш взгляд организовал это постановочное применение химоружия?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Я думаю, что это необходимо будет определить в рамках расследования, но нам известно, кто распространил информацию об этом — и это были «Белые каски».



Но ведь показывали детей, корчившихся от боли, с бледными лицами — это что, актёры были?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Я не знаю, и именно поэтому мы планируем собрать настолько много доказательств, насколько вообще возможно. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие день-два.



Предположим, Организация по запрещению химического оружия приезжает на место и обнаруживает доказательства того, что в предположительно имевшем место применении химоружия всё-таки виноват Асад — вы тогда сдадите Асада, отступите?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Мы с радостью примем любые выводы ОЗХО, и мы считаем, что всё случившееся в Думе — постановка.



И всё-таки — если ОЗХО докажет, что Асад несёт ответственность за подобные действия, вы прекратите его поддерживать?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Это вопрос сформулирован очень по-британски — ведь Асад президент Сирии, и избран он был сирийцами. Оставаться ли ему президентом дальше — решать сирийцам.



А по словам президента, избранного США, Асад — «животное, убивающее людей газом». Вам хорошо спится, учитывая, что вы поддерживаете такого человека?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Скажу вот что: я каждый день читаю британские газеты, и в них столько всего говорят о моей стране — но мы воспринимаем это как часть своей работы. Мы обращаем внимание на всё, что говорится в британской прессе и на все заявления чиновников, но пытаемся и дальше спасать мир.



И всё-таки — вам спокойно спится ночью, учитывая, что вы поддерживаете человека, которого обвиняют в убийстве полумиллиона собственных граждан?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Отвечу, что в подобные заявления мы не верим. Я православный человек, я верю в Бога, и считаю, что всё, что сейчас происходит, так или иначе станет явным.



Юлия Скрипаль заявила, что ей не нужна никакая помощь от посольства. И сейчас мы начинаем представлять, почему — как заявил советник премьер-министра Великобритании Марк Сэдуилл, Россия шпионит за Скрипалями уже пять лет. Как отреагируете на это?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Скажу, что заявление это весьма поразительное, ведь мы задаём очень простые вопросы — мы хотим провести личную встречу с Юлией Скрипаль…



Но она-то вас видеть не желает.



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: А кто это сказал? Она лично ни разу ничего не заявляла.



Это было заявление от её имени.



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Да, от её имени, но сделал его Скотланд-Ярд. Этого недостаточно. Мы хотим увидеть человека лично.



Весьма масштабная теория заговора получается, вы не находите?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Это просто правда жизни — если хочешь поговорить с кем-то, нужно поговорить лично. Всё очень просто.



Но что же вас убедит? Что сделать британскому правительству, чтобы убедить вас в том, что это заявление действительно сделала Юлия Скрипаль?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Дать нам встретиться с ней и спросить: «Это были вы?»



Знаете, многим людям, следящим за ситуацией, это кажется весьма странным. Вы же ведь утверждаете, что этого всего просто не было.



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Если бы речь шла об обыкновенном уголовном деле, то это был бы другой случай. Но вину возложили на нас, как на страну. Поэтому для нас это не просто уголовное дело, это также дело политическое.



А что же насчёт заявлений о том, что российская разведка шпионила за Скрипалями в течение пяти лет?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Это фейковые новости.



То есть, советник по нацбезопасности распространяет фейковые новости?



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Да.



Мне просто кажется, что, за исключением российского правительства, вы обвиняете вообще всех, кто делал заявление — будь то президент Франции, президент США, премьер-министр Великобритании, советник британского премьера по вопросам нацбезопасности — в том, что они это всё придумали, а доказательства сфабриковали.



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО: Послушайте, мы никого не обвиняем. Мы хотим увидеть доказательства, хотим, чтобы нам был предоставлен доступ к гражданам России, в котором нам отказывают, хотим провести собственное расследование, дабы понять, что произошло, и хотим показать миру и британской публике, что все обвинения в наш адрес не имеют никакого отношения к реальности.



Дата выхода в эфир 13 апреля 2018 года.