CNN: постпред России при ООН высмеял обвинения США по украинскому конфликту

Постпред США при ООН Никки Хейли на фоне вспышки военного противостояния на востоке Украины призвала Россию уйти с украинской территории и признать свою роль в крушении пассажирского самолёта MH17, который был сбит в 2014 году, сообщает CNN. Это заявление она сделала на заседании Совбеза ООН.

«Мы самым решительным образом осуждаем участие России в событиях на востоке Украины и её предполагаемую аннексию Крыма», — подчеркнула Хейли.

Она при этом пообещала, что санкции против Москвы будут действовать до тех пор, пока Россия не выйдет из этого затяжного конфликта, который, по её словам, является «классическим примером прямого нарушения суверенитета» одной страны — члена ООН другим членом этой организации.

Постпред США также обвинила Москву в том, что последняя, поддерживая сепаратистские группировки и нарушая свои обязательства по международному соглашению о перемирии, создаёт «катастрофу, выражающуюся в страданиях» людей.

«Несмотря на шитые белыми нитками опровержения, — подчеркнула Хейли, — нет сомнения в том, что Россия представляет собой движущую силу украинского конфликта».

Она также предложила свою поддержку Австралии и Нидерландам после того, как эти страны призвали Москву признать свою роль в крушении самолёта MH17, который был сбит над востоком Украины в 2014 году.

Как отмечает CNN, следственная группа на прошлой неделе заявила о том, что ракета, поразившая авиалайнер, была выпущена из российской установки, принадлежащей 53-й зенитной ракетной бригаде.

Постпред России при ООН Василий Небензя «высмеял» обвинения в адрес Москвы и назвал их «пропагандой». Он отметил, что Россия сейчас не находится в состоянии войны с кем-либо. Кроме того, Небензя подчеркнул, что именно Киев, а не Москва, подрывает перемирие на востоке Украины и разжигает конфликт.

За более чем получасовое выступление Небензя отверг критику Хейли, указав на то, что у Соединённых Штатов имеется длинная история незаконных вторжений в суверенные государства. Он также усомнился в выводах следственной группы по крушению MH17 и призвал к «прозрачному» расследованию этой трагедии, говорится в статье.