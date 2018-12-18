Daily Express: Путин предупредил, что действия США «обрушат» систему глобальной безопасности

Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны заявил, что выход США из ДРМСД может в конечном счёте обрушить всю глобальную архитектуру контроля над вооружениями, сообщает The Daily Express. Как напоминает обозреватель издания, Вашингтон собирается выйти из Договора, поскольку считает, что Москва нарушила его условия.

Президент России Владимир Путин предупредил о том, что выход США из Договора о РМСД может обрушить систему глобальной безопасности, сообщает The Daily Express.

«Серьёзную обеспокоенность вызывают и заявления руководства Соединённых Штатов Америки о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — заявил российский лидер на расширенной коллегии министерства обороны страны. — Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения»

Как подчёркивается в материале The Daily Express, Договор о РСМД, подписанный в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачёвым, стал первой сделкой между этими странами по сокращению ядерного арсенала. Благодаря Договору в Европе на протяжении трёх десятилетий не размещались ракеты, отмечает обозреватель издания.

США обвиняют Россию в нарушении договора — по мнению Вашингтона, Москва разработала и приняла на вооружение новую ракету средней дальности под названием 9M729, также говорится в статье. Москва эти обвинения отрицает, напоминает автор.