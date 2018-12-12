«Язык, который Путин понимает»: США начали отвечать на российскую «агрессию» силовыми мерами

Судя по всему, Вашингтон бросил попытки договориться с Кремлём и теперь хочет дать Владимиру Путину понять, что «сыт по горло» его агрессивными шагами, при помощи военных средств, сообщает CNN. Как подчёркивается в материале канала, в последние месяцы США предприняли три силовых манёвра с целью продемонстрировать Москве своё недовольство. Впрочем, по словам корреспондента канала, в эффективности военных шагов Америки уверены не все эксперты.

США дают Владимиру Путину сигнал на том языке, который он понимает — языке военной силы, и посыл этот таков: «Довольно с нас агрессивных шагов России на Украине и в Японии». Но как отреагирует Путин — вопрос, который пока остаётся без ответа. Репортаж Брайана Тодда.

Вооружённые силы США дают понять, что по горло сыты агрессивным поведением Владимира Путина. Его боевые корабли таранили украинское судно; его истребители пролетали в опасной близости от американских кораблей и самолётов; наконец, он отправил корабль-разведчик из Гаваны к восточному побережью США собирать разведданные — и всё это случилось только за последние месяцы.

ДЖЕЙМС «ПАУК» МАРКС, генерал-лейтенант армии США в отставке, военный аналитик CNN: Он явно хочет дать понять нашему президенту, что, мол, «у меня есть свобода передвижения и я могу делать, что пожелаю». Ну а мы ему даём свой сигнал: «С нас довольно. Мы думали, что с тобой можно общаться, что тебя разговорами можно уговорить «не прыгать с обрыва», но это, судя по всему, не работает, так что мы теперь будем действовать».

Американские военно-морские и военно-воздушные силы дают Путину отпор посредством трёх шагов. Во-первых, американский эсминец с управляемым ракетным оружием проплыл рядом с подконтрольной России территорией в Японском море, где находится группа островов, являющаяся предметом территориального спора между Россией и Японией. Как заявил в интервью CNN представитель ВМС, то был первый раз с момента окончания холодной войны, когда американское судно предприняло стратегический манёвр против русских.

Во-вторых, самолёт-разведчик ВВС США совершил облёт Украины.

ДЖЕЙМС «ПАУК» МАРКС: Мы наблюдаем за российскими войсками, которые уже находятся на Украине, и собираем данные.

В-третьих, ещё один корабль ВМС США вскоре войдёт в Чёрное море и подойдёт к берегам Украины.

МАЙКЛ КАРПЕНТЕР, бывший эксперт по России Совета нацбезопасности США: США идут в Чёрное море для того, чтобы показать, что это — не личное озеро Путина, что воды Чёрного моря ему не принадлежат.

Манёвры американцев в Чёрном море и облёт Украины это как минимум отчасти реакция на случившийся в конце ноября конфликт российских кораблей с украинскими катерами в Керченском проливе, который находится рядом с Крымом — регионом, в который вторгся и который аннексировал Путин, и который, по мнению аналитиков, теперь оказался всего в одной шальной пуле от крупномасштабного конфликта.

ДЖЕЙМС «ПАУК» МАРКС: Этот регион теперь — последняя страница новой главы холодной войны.

Как полагают эксперты, последние дипломатические внушения Вашингтона в связи с силовыми мерами Путина на бывшего полковника КГБ не действуют, и американские чиновники скорее всего решили достучаться до него при помощи того языка, который он понимает.

МАЙКЛ КАРПЕНТЕР: Путин реагирует только тогда, когда его действия имеют последствия — военные ли, экономические, или дипломатические. Он начинает что-то замечать лишь в том случае, когда его действия выливаются в какие-то меры.

Впрочем, некоторые аналитики не ждут, что упомянутые силовые шаги США заставят Путина прекратить агрессивное поведение. По их словам, он может в ответ, как он это часто делает, отыграться на Украине — возможно, начав досаждать украинским торговым судам.

МАЙКЛ КАРПЕНТЕР: Думаю, что следующим шагом Путина будет установление Путиным полного контроля над Керченским проливом и занятие доминирующей позиции в Азовском море. Он, по сути, хочет наложить на Украину блокаду и задушить её экономически.

БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Одна из угроз, которые ждут нас впереди в этой игре военных манёвров с высокими ставками и вызывает беспокойство у аналитиков — недопонимание между американскими и российскими войсками на земле, в воде или в воздухе. За этим недопониманием может последовать неверный расчёт, корабли или самолёты могут слишком близко подойти к друг другу, кто-то выстрелит — ну а затем случится полноценное обострение. Брайан Тодд, CNN, Вашингтон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2018 года.