Попытки США «изолировать» Россию провалились, считает заслуженный профессор университетов Принстона и Нью-Йорка Стивен Коэн. Причина заключается в том, что это в принципе трудно сделать, учитывая размеры и ресурсы России, а также в успешной дипломатической деятельности российского правительства. Коэн считает, что на данный момент Россия является одной из самых успешных стран в дипломатическом плане.

В пятую годовщину кризиса на Украине и введения западных штрафных мер против России заслуженный профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн изложил на страницах Nation основные аспекты «новой холодной войны» между США и Россией.

Во-первых, Коэн отмечает, что во время предыдущей «холодной войны» не было попыток изолировать Москву за рубежом. Вместо этого усилия были направлены на её удержание в рамках соцблока и на соперничество с ней в «странах третьего мира».

Кроме того, профессор называет попытку изоляции такой страны, как Россия, «безрассудством», учитывая её размеры, географическое расположение, ресурсы и исторический статус великой державы. Это безрассудство свидетельствует о внешнеполитической недальновидности Вашингтона, проявляемой, не в последнюю очередь, в Конгрессе и в СМИ.

Оценивая текущую ситуацию, Коэн приходит к выводу, что изолировать Россию не удалось. Начиная с 2014 года, Москва была одним из самых активных игроков на мировой дипломатической арене. Ей удалось заключить ряд военных, политических и экономических договоров с Китаем, Ираном, Турцией, Сирией, Саудовской Аравией, Индией и даже с некоторыми европейскими странами, несмотря на санкции ЕС. Кроме того, Россия является архитектором и главным координатором трёх мирных процессов — в Сирии, Косово и Афганистане. Коэн считает, что с дипломатическими достижениями Владимира Путина и Сергея Лаврова в XXI веке не сравнится ни один западный лидер.

При этом на Западе очень много шума создаётся вокруг «злокозненного национализма» Путина, однако это определение ложно. Как подмечает Коэн, тот же Эммануэль Макрон, обвинявший в национализме Дональда Трампа, позиционировал себя как «нового де Голля». Между тем Шарль де Голль в своей политике делал упор на национализм — начиная от сопротивления нацисткой оккупации и основания Пятой республики и заканчивая выходом Франции из НАТО. Коэн напоминает, что национализм долго был важной политической силой во многих странах, причём как в реакционных, так и в либеральных.

Успехи Путина в восстановлении роли России на мировой арене принято ассоциировать с его «агрессивной» политикой, однако Коэн считает, что причина заключается в трёх основах «философии российской внешней политики». Первая основа — защита российского «суверенитета». Вторая заключается в понятии «Россия — прежде всего», то есть в приоритете благосостояния российских граждан. Третья основа состоит в том, чтобы сотрудничать с любым государством, которое высказывает встречное желание сотрудничать с Россией.

В завершение, Коэн рассуждает о том, что, учитывая провальную попытку изоляции России, а также дипломатические успехи Москвы и печальные последствия американской военизированной внешнеполитической стратегии, Вашингтону стоит взять с России пример, вместо того чтобы требовать от неё придерживаться американского понимания мировой политики. В противном случае, считает Коэн, США продолжат изолировать сами себя.