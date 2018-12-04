CNN: В России вспоминают Буша-старшего с ностальгией — он уважал интересы Москвы

Для России Джордж Буш-старший стал человеком, который помог вывести отношения между Вашингтоном и Москвой на «пик доверия», утверждает корреспондент CNN Мэтью Чанс. В отличие от всех последовавших американских администраций, включая президента Трампа, Буш-старший, по мнению России, учитывал её интересы и опасения даже в трудный период распада СССР.

На президентство Джорджа Буша-старшего пришлось падение советской империи — поворотный момент в мировой истории. С нами на связи в прямом эфире старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс, который нам расскажет о том, как новости о кончине экс-президента восприняли в Москве.

Мэтью, случившееся прокомментировали и Владимир Путин, а также и бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв. Как они вспоминают господина Буша?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Мне кажется, с немалой долей ностальгии. Вы правы, президент Буш-старший застал этот невероятный, напряжённый, неспокойный период в мировой истории, ну и, конечно, главным образом в истории России и бывшего СССР. Падение Берлинской стены в 1989 году и окончательный распад СССР несколькими годами позже — всё это пришлось на президентство Буша-старшего.

Его бывший коллега Михаил Горбачёв, на тот момент возглавлявший Советский Союз, который позднее без некоторых своих частей стал Россией, отдал дань уважения Бушу-старшему и выразил свои соболезнования по поводу его смерти. Горбачёв заявил: «Много воспоминаний связано у меня с этим человеком. Нам довелось вместе работать в годы огромных перемен. Это было драматичное время, потребовавшее ото всех огромной ответственности. Итогом стало прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений». Этот человек поистине оставил после себя невероятное наследие.

Мы связались с представителями господина Горбачёва. Он не поедет на поминальную службу и на похороны. Горбачёв сам слишком слаб для столь дальней поездки, но, как он нас заверил, он бы очень хотел присутствовать на церемонии.

О кончине экс-президента стало известно как раз в тот момент, когда действующий американский лидер отменил личную встречу с Владимиром Путиным, возглавляющим Россию в настоящее время. Так что в своём заявлении с соболезнованиями, хотя Путин и не упомянул действий Трампа, он отметил, что Буш-старший «проявлял политическую мудрость и дальновидность, стремился принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях». Также российский президент добавил: он «многое делал для укрепления российско-американских отношений, сотрудничества по вопросам международной безопасности». Именно над укреплением отношений в этой сфере президент Путин хочет работать сейчас с действующим главой США.

Будучи 41-м президентом Америки, Буш-старший оставил после себя выдающееся наследие в регионе. Многие помнят его… да и вообще он славился своими умениями вести переговоры в столь драматичное время в истории. Какие уроки из его президентства могут извлечь действующие мировые лидеры? И какие выводы можно сделать относительно динамики развития современных политических отношений между США и Россией?

МЭТЬЮ ЧАНС: Да, при Буше-старшем мы действительно были свидетелями важнейших переговоров. Между экс-президентом и Михаилом Горбачёвым были подписаны одни из самых значимых договоров по сокращению вооружений, включая СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — ИноТВ). Договор, пришедший на смену этому, или, скажем так, новый СНВ через пару лет истекает и будет нуждаться в продлении. Однако некоторые рассматривают вероятность, что президент Трамп не будет продлевать действующий договор и что он решил отказаться от некоторых соглашений по сокращению вооружений, которые были подписаны ещё в ту эпоху с Советским Союзом и затем с Россией. Такие опасения существуют.

По-моему, один из российских депутатов заявил, что президентство Буша-старшего знаменовало «пик доверия» между Советским Союзом и США. И дальше, по мере того как друг друга сменяли более поздние администрации, на мой взгляд, это доверие постепенно стало сходить на нет. С точки зрения России, в то весьма непростое время, когда вся империя распадалась на куски, президент Буш учитывал её интересы и опасения. А последующие администрации — Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Обамы, президента Трампа — по большей части, по мнению России, все её опасения игнорировали, продолжая расширение НАТО, организуя падение режима Саддама Хуссейна в Ираке и тому подобное. Россия считает, что последовавшие за Бушем-старшим американские лидеры игнорировали её интересы, Кристин.

Интересно вспомнить, каким было президентство Джорджа Буша-старшего и как ему удалось возвести отношения между двумя державами на пик доверия. С нами в прямом эфире из Москвы был Мэтью Чанс. Спасибо.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выход в эфир 04 декабря 2018 года.