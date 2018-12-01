CNN: Горбачёв очень тепло отозвался о покойном Джордже Буше-старшем

С нами сейчас на прямой связи из Москвы старший международный корреспондент CNN Фредерик Пляйтген.

ВИКТОР БЛЭКУЭЛЛ, ведущий CNN: Фред, многие люди помнят риторику президента Рейгана и зачастую считают, что именно при нём пала (Берлинская. — ИноТВ) стена. Однако на самом деле это произошло во время правления 41-го президента, Буша-старшего. Расскажите нам поподробнее о его роли, о том, как ему удалось добиться падения стены.

ФРЕДРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Доброе утро, Виктор! Я думаю, что Джордж Буш-старший сыграл гигантскую роль не только в падении стены, но особенно и в том, что было потом. Очевидно, всё это происходило во многом в сотрудничестве с Михаилом Горбачёвым, тогдашним лидером Советского Союза. И простое понимание того, что Михаил Горбачёв и его администрация могут быть партнёром во всём этом, очевидно, уже является огромным подвигом. Не думаю, что многие европейцы его когда-нибудь забудут.

Михаил Горбачёв, определённо, его не забудет. Этим утром нам удалось — как вы можете видеть, я сейчас нахожусь в Москве, — получить реакцию от Михаила Горбачёва. Вот что он заявил, цитирую:

«У меня много воспоминаний, связанных с этим человеком, — сказал он, говоря о Джордже Буше-старшем. — У нас была возможность поработать вместе в те годы грандиозных перемен. Тогда были драматичные времена, которые требовали ото всех великой ответственности. Результатом стало окончание холодной войны и ядерной гонки вооружений».

Это, очевидно, очень тёплые слова со стороны Михаила Горбачёва. Но, знаете, поскольку я через всё это прошёл, ведь в те времена, когда пала Берлинская стена, я как раз был в Германии. Так вот, когда пала Берлинская стена, все мы считали, что всё равно будет два немецких государства и что страны Варшавского договора, которые были аффилированы с Советским Союзом, никуда не денутся.

И именно в то время потребовались такие визионеры, как Джордж Буш-старший, чтобы понять, что проходивший тогда процесс преобразований имел, на самом деле, гораздо большие масштабы, чем многие думали.

Понимание того, что он может работать вместе с Михаилом Горбачёвым и претворять всё это в жизнь… Мы только что видели репортаж Джима Шутто о том, как всё это было важно. Тогда в Восточной Германии находились десятки тысяч советских военных. И то, что удалось добиться их ухода, причём мирным путём, определённо, было гигантским подвигом, требовавшим огромного профессионализма, а также серьёзного понимания того, что собирается делать другая сторона и что у них на уме. Виктор.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2018 года.