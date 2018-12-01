CNBC: умер 41-й президент США Джордж Буш-старший, который «помог развалить Советскую империю»

41-й первый президент США и отец 43-го главы Белого дома Джордж Герберт Уокер Буш умер в возрасте 94 лет, сообщает CNBC со ссылкой на заявление его семьи.

Этот ветеран Второй мировой войны в течение десятилетий работал в правительстве. Он был и постпредом при ООН, и главой ЦРУ и вице-президентом при Рональде Рейгане, который до сих пор пользуется огромным уважением среди членов Республиканской партии.

Буш-старший выступал за «более доброжелательную, более мягкую» форму консерватизма. Он также занимался реализацией политики, которая «помогла развалить Советскую империю». Кроме того, 41-й президент США инициировал военные кампании в Панаме и Персидсом заливе. С помощью первой удалось свергнуть панамского диктатора Мануэля Норьегу, а с помощью второй — серьёзно подорвать позиции иракского диктатора Саддама Хусейна, говорится в статье.

Однако, несмотря на эти крупные успехи во внешней политике, неудачные действия внутри страны, в частности повышение налогов, привели к его поражению на президентских выборах 1992 года.

Его жена Барбара Буш, с которой он прожил в браке 72 года, умерла в возрасте 92 лет 17 апреля этого года. Барбара родила Джорджу Бушу шестерых детей, из них до наших дней дожили пятеро, в том числе 43-й президент США Джордж Буш-младший и бывший губернатор Флориды Джеб Буш.

Нынешний американский лидер пришёл к власти, выступая против республиканского истеблишмента, воплощением которого стало семейство Бушей. Тем не менее он в своём заявлении отметил, что 41-й президенту США были присущи «здравый смысл и невозмутимое лидерство».

По его словам, Буш-старший привёл Америку и весь мир к «мирному и победному завершению холодной войны».

«Будучи президентом, он подготовил площадку для десятилетий процветания, которые последовали в дальнейшем», — цитирует CNBC заявление Трампа, опубликованное Белым домом.