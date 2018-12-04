DN: построенное Бушем-старшим Трамп активно рушит — Путину и саудовцам на радость

В то время как недавно умерший Джордж Буш — старший работал над созданием международной системы институтов и норм, Дональд Трамп активно пытается её разрушить, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает издание, подобные действия американского лидера дают Владимиру Путину и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Сальману больше пространства для манёвра — и по этой причине они не могут не улыбаться.

Две фотографии, которые облетели весь мир на этих выходных, многое говорят о нынешнем глобальном положении, а также о его причинах. На первой Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Сальман сердечно приветствуют друг друга на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Обоих лидеров подозревают в причастности к организации покушений на территории иностранных государств, пишет Dagens Nyheter.

На второй же фотографии запечатлено письмо недавно умершего Джорджа Буша — старшего, которое тот оставил своему приемнику в Белом доме. Тогда республиканец Буш проиграл в ожесточённой борьбе демократу Биллу Клинтону, что, однако, не помешало первому заверить нового президента в своей верности и предложить свою помощь.

Разумеется, признаёт газета, Буш — старший не был святым. Избирательная кампания 1988 года частично оказалась логическим продолжением известной никсоновской «южной стратегии», игравшей на страхе белых американцев перед темнокожими.

«Однако политическая борьба была не настолько беспощадной, как сейчас. Кроме того, уважительное отношение Буша — старшего к Клинтону и наоборот показывает, что противники в какой-то мере понимали друг друга», — считает Dagens Nyheter.

Прежде всего, Буш — старший был «убеждённым интернационалистом». При нём вес США на международной арене сравнялся с тем влиянием, которое было у Америки в конце Второй мировой войны, когда Европа и Азия лежали в руинах.

Падение коммунизма означало, что Вашингтон мог диктовать свои условия на мировой арене, однако Буш — старший сделал ставку на международные институты и нормы. Его политику по отношению к Москве можно было охарактеризовать фразой «не злорадствуй». Более того, в отличие от своего сына, он постарался сформировать широкую коалицию, действия которой были одобрены ООН, чтобы выбить Саддама Хуссейна из Кувейта.

Контраст между Бушем и нынешним хозяином Белого дома очевиден. У Дональда Трампа нет уважения к политическим оппонентам — и он был бы совсем не прочь упрятать Хиллари Клинтон за решётку. Кроме того, Трампа никак нельзя назвать интернационалистом — ведь нормы и институты ничего не стоят, когда Америка стоит превыше всего.

«Как бы выглядел мир, если бы Трамп возглавлял сверхдержаву в 1990 году, когда та была на своём пике? Об этом лучше не думать», — считает издание.

«Но неужели дело здесь только в американском лидере и его мировоззрении и предрасположенностях? — задаётся вопросом Dagens Nyheter. — Разумеется, нет».

В связи с саммитом «Большой двадцатки» США и Китай заключили перемирие в торговой войне. Однако, по мнению газеты, сомнительно, чтобы оно долго продлилось. «Конфликт между этими двумя странами основывается на структурной смене власти. Даже Барак Обама ломал голову над вопросом, как можно обуздать восходящий Китай», — напоминает газета.

Работу в области окружающей среды американцы тормозят по тем же материальным причинам. Если богатые страны начнут больше заботиться о климате, чем бедные, то США окажутся в относительном проигрыше — в том числе и по отношению к Китаю. Кроме того, нефтяная промышленность также не горит желанием принимать в этом направлении какие-либо усилия.

Однако вне зависимости от того, какое пространство для манёвра даёт лидеру свободного мира реальная обстановка, он может сыграть особую роль. Барак Обама поставил свой политический капитал на Парижское соглашение по климату. На встречу же в Катовице Трамп отправил выставку под названием «преимущества угля». К тому же после того, как президент сообщил о выходе США из Парижского соглашения по климату, стулья американцев за столом переговоров опустели.

«После развала Советского Союза Джордж Буш — старший решил укреплять международный порядок, который США установили после Второй мировой войны. Главным образом он был нацелен на сдерживание самых сильных капризов. Трамп же наоборот решил его раскачать и разрушить. Неудивительно, что Владимир Путин и Мухаммад бин Сальман лишь улыбаются», — подводит итог Dagens Nyheter.