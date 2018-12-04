CNN: Буш-старший верил в вежливость, он позвонил бы Путину и обсудил Крым

Бывший сенатор от Республиканской партии Алан Симпсон в интервью телеканалу CNN заявил, что экс-президент США Джордж Буш-старший позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину и попытался устранить разногласия по Крыму. Симпсон отметил, что Буш-старший не был эгоистом и верил в вежливость.

Сенатор, вернёмся в настоящее время, нынешний президент России Владимир Путин также выразил соболезнования и высказался о президенте Буше-старшем и эре контроля над вооружениями. Мне кажется, в настоящий момент это серьёзная проблема в отношениях России и США, России и Запада. Как, по-вашему, президент Буш усмирил бы Владимира Путина и его агрессию в Крыму? Допустил бы он вообще такое? Как бы он управлялся с сегодняшними очень-очень непростыми отношениями?



АЛАН СИМПСОН, бывший сенатор от Республиканской партии: Он мог бы позвонить Путину и сказать, как говорят в Новой Англии, мы этого не потерпим. И это бы значило, что мы готовы спустить курок. На самом деле, когда пала стена (Берлинская. — ИноТВ) он сказал в интервью, что это не его успех, а Горбачёва.



Я имею в виду, что он всегда был готов признать успех другого человека, он не был эгоистом и верил в силу вежливости. Вежливость, как мне кажется, почти причудливое слово. Но я думаю, что он позвонил бы и сказал: «Как дела, приятель, что происходит?» У нас всё идёт своим чередом. У нас была холодная война, была линия прямой связи между странами, которые на протяжении 40 лет были готовы уничтожить друг друга. А потом мы говорим: «Должно быть, кто-то поддерживает контакты с русскими».



Это длится не один год. Мне это совсем не понятно, это выше моего понимания. Но это то, что он бы сделал. Он мог бы полететь туда, он мог бы отправить своих людей или вице-президента Куэйла. Куэйл был очень интересным человеком от внешней политики. С ним работал Тед Кеннеди. И он сказал мне, что ему понравилось работать с Куэйлом, он очень умный парень, но у него свои слабости.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выход в эфир 04 декабря 2018 года.