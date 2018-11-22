Daily Beast: по дороге к апокалипсису — ядерные бомбы Трампу дороже мирных соглашений

Дональд Трамп стремится расширить ядерный арсенал США и не скрывает своей антипатии к сделкам, заключённым его предшественником. Поэтому после разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности американский президент может взяться за СНВ-III, пишет The Daily Beast. Опрошенные изданием эксперты в один голос предупреждают: аннулирование этого важного соглашения будет иметь катастрофические последствия для всего мира.

Критики Дональда Трампа часто рассуждают об опасности, которую в руках «столь импульсивного и мстительного» человека представляет ядерное оружие. Пальцы, «устраивающие бурю» в Twitter, по крайне мере в теории могут нажать кнопку и вызвать конец света, пишет The Daily Beast.

Благодаря множеству защитных мер такая перспектива пока ещё выглядит маловероятной. Не существует никаких угроз, способных вызвать подобное действие, и они едва ли появятся. Но Трамп своей политикой намеренно и методично создаёт основу для новой гонки вооружений, которая приведёт к невиданным со времён разгара холодной войны ядерной напряжённости, утверждает издание.

Пообещав выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), глава Белого дома присматривается к новой цели — СНВ-III. Это российско-американское соглашение, вступившее в силу в 2011 году, предусматривает полное сокращение ядерного арсенала, в том числе самых мощных межконтинентальных баллистических ракет, отмечается в статье.

Срок действия СНВ-III истекает в феврале 2021 года, если только Вашингтон и Москва не согласятся его продлить. Но опрошенные The Daily Beast эксперты в один голос заявляют, что Трамп, вероятно, аннулирует это соглашение, незаметно проигнорировав или объявив его антиамериканским.

Аннулирование ДРСМД — это плохо. Но прекращение СНВ-III может иметь катастрофические последствия, предупреждают эксперты.

«Распад американо-российской архитектуры по контролю над вооружениями будет означать, что российские ядерные силы окажутся неограниченными. Наши возможности проверить то, что делает Россия, сократятся. А стимулы участвовать в дорогостоящем ядерном соревновании возрастут», — полагает директор вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Риф.

Один из видных противников СНВ-III — советник Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон. «Он уверен, что договор ограничивает военные возможности», — поясняет представитель калифорнийского фонда по контроля над вооружениями Ploughshares Fund Мишель Довер.

Но у американского президента, по всей видимости, есть свои менее идеологические причины противостоять этой сделке. В 2017 году на встрече с представителями Пентагона он якобы выразил желание десятикратно увеличить ядерный арсенал, доведя его до уровня середины 60-х, когда США и СССР «строили по несколько бомб в день», подчёркивает издание.

«Очевидное стремление» Трампа построить побольше ядерного оружия совпадает с его антипатией к договорам эпохи Обамы. Он разорвал практически все ключевые соглашения, заключённые его предшественником.

Это даёт советнику президента США по безопасности козырь. «Болтон пользуется верой Трампа в то, что соглашения, о которых он не договаривался, изначально являются плохими сделками», — считает Довер.

Болтон категорически отвергает любые самоограничения военной мощи США. Но, возможно, что сам Трамп просто полностью не осознает или не ценит истинную стоимость и выгоду СНВ-III и других соглашений о контроле над вооружениями, рассуждает The Daily Beast.

Эксперты обращают внимание, что СНВ-III не только снижает риск ядерной войны между Россией и США, но сокращает их военные траты и укрепляет дипломатические связи. «Не существует никакой стратегической выгоды в ликвидации СНВ-III», — подчёркивает представитель Федерации американских учёных Ханс Кристенсен.

Между тем Трамп также настаивает на значительном сокращении военных расходов с начала следующего года. Получается, что у Пентагона просто не окажется денег для масштабного расширения ядерного арсенала, даже если таковое имело бы смысл.

Россия, в свою очередь, также сокращает, а не увеличивает свои траты на оборону. Москва модернизирует свои ядерный арсенал, а не расширяет его, отмечает издание.

Без соглашения США и Россия могут сделать несколько новых ракет. Но главная проблема — это прекращение взаимных инспекций и возникающий в результате рост недоверия. Вашингтон и Москва не будет иметь ни малейшего представления о планах другой стороны в отношении ядерного оружия, что может втянуть страны в войну, рассуждает The Daily Beast.

Пожалуй, есть только один способ сохранить договор, считает ещё один эксперт Ploughshares Fund Зак Браун. «Если демократы займут Белый дом в 2020 году, они, вероятно, поспешат продлить СНВ-III до февраля 2021-го», — заявил он The Daily Beast.