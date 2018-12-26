Arab News: расплачиваться за «доктрину Трампа» придётся не только США

«Доктрина Трампа», которая воплотилась в выходе США из Сирии и ослаблении контингента в Афганистане, будет иметь последствия, которые почувствуют в разных странах мира, предвещает автор статьи в Arab News. Так, для России это станет подарком, ведь она сможет самостоятельно управлять процессами в Сирии и за её пределами. А вот Израилю придётся в одиночку противостоять росту влияния Ирана в регионе.

Внешняя политика США в послевоенный период была основана на ряде принципов, которые в основном заключались в том, чтобы защитить союзников от растущей угрозы со стороны коммунистического блока. И в это время Ближний Восток вырос в новую горячую точку, но считался сферой американского влияния, пишет журналист Осама аль-Шариф в статье для Arab News.

Но теперь Дональд Трамп представил свою доктрину внешней политики, которая, по мнению автора статьи, похожа на политику конца 19 — начала 20 века с её изоляционизмом. Впрочем, он сомневается, что прежде чем объявить о выводе американских войск из Сирии, Трамп обсуждал это решение с экспертами в сфере обороны и национальной безопасности. Он называет этот шаг «чудаческим», а идею о сокращении контингента в Афганистане «ещё более отчаянной».

По его словам, именно это решение и заставило министра обороны Джеймса Мэттиса и других важных чиновников оставить свой пост в знак протеста. Осудили его и конгрессмены, но переубедить Трампа им так и не удалось.

Как отмечает автор статьи, Трамп руководствовался явно не геополитическими соображениями, а лишь финансовой выгодой. По его словам, такая «доктрина Трампа» подрывает всю внешнюю политику США, которую прежде десятилетиями проводили представители обеих партий. Трамп написал, что США не должны играть роль полицейского на Ближнем Востоке — и это негативно влияет на регион, его проблемы и национальные интересы США особенно в странах Персидского залива.

Военное вмешательство США в Афганистан и Ирак привело к нежелательным последствиям и обошлось Америке в триллионы долларов, при этом построить государственность там так и не удалось. Афганистан стал для США самой долгой войной за всю историю, и при этом надежды на политическое решение остаются призрачными.

В Сирии у США также нет явной долгосрочной стратегии. Они утверждают, что находятся там, чтобы побороть ИГ*, однако террористы так и остались непобеждёнными, несмотря на заявления Трампа о победе США. И вывод американских войск может дать им второе дыхание, предупреждает автор статьи.

Решение Трампа показывает и союзникам, и врагам, что на США больше нельзя положиться, — об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Израиль и вовсе видит в отступлении США подарок для Ирана, ведь ему придётся в одиночку справляться с ростом иранского влияния у его границ.

Недовольны и сирийские курды, которые сражались против террористов и рассчитывали на некие политические права в новой Сирии. При этом для России это подарок, отмечает журналист, ведь она может теперь определять, что дальше будет происходить в Сирии и за её пределами. По его словам, это решение расстроит союзников США по всему миру от Южной Кореи и Японии до Польши и стран Прибалтики.

«В глобализирующемся мире сложно представить, что США будут окапываться и прятаться за хвалёной стеной Трампа», — пишет журналист. Он напоминает, что в геополитике нет верных и неверных решений, есть лишь последствия. И теперь всему миру придётся иметь дело с последствиями «доктрины Трампа», пишет Arab News.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.