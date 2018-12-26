CNN: без позитивного влияния США в 2019 году миру грозят новые расколы

В следующем году мир ждёт рост протестных движений, нестабильности и политического популизма, считает корреспондент CNN Ник Робертсон. По его словам, ситуация усугубляется тем, что Америка при Дональде Трампе всё больше отдаляется от остального мира и, в первую очередь, от своих «естественных союзников» в Европе.

«2019 год станет годом растущих расколов. Популисты будут утверждать, что у них есть ответы; традиционалисты будут говорить, что они смогут всё исправить. Но будьте уверены в одном: наш старый удобный порядок изменится», — пишет корреспондент CNN Ник Робертсон.

По его словам, хорошее представление о 2019-ом дают события, развернувшиеся в Европе в этом году. Здесь набирает обороты массовая политическая активность: в то время как участники экологического протеста блокируют центр Лондона, французские «жёлтые жилеты», выступающие против закона о контроле над изменением климата, «разрывают на части центр Парижа».

За каждым из этих «уродливых проявлений уличного гнева скрывается холодной айсберг недовольства». Хорошим примером этому служит брексит. Эта идея получила народную поддержку, обещая среди прочего контроль над иммиграцией, но теперь она «подрывает европейское единство», уверен Робертсон.

То, что в 2018-ом началось как «неприятный развод» Лондона и Брюсселя переросло в «ожесточённую перебранку между противоположными берегами Ла-Манша». И в следующем году эти противоречия лишь обострятся, прогнозирует автор статьи.

«Европа неожиданно стала неустойчивой. Возможно, само по себе это было не так плохо для мировой стабильности, если бы не тот факт, что Соединённые Штаты — нация, которая сформировала сегодняшнюю Европу, — отворачивается от континента», — отмечает журналист.

В 2018-ом президент Дональд Трамп дал ясно понять, что Европа его особо не заботит. Он «вредит» британскому премьеру Терезе Мэй, «обрушивается с критикой» на немецкого канцлера Ангелу Меркель и не скрывает своей неприязни к французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Короче говоря, глава Белого дома «старательно отдаляется от естественных союзников Америки», считает автор статьи.

«Благодаря Трампу 2019-ый из потенциально ненадёжного превращается в откровенно опасный год. И дело не только в Европе. Он усилил напряжённость с Китаем и попал в плен нелепых и рискованных иллюзий, что ему удастся лишить Ким Чен Ына ядерного оружия. Он потворствовал наследному саудовскому принцу Мухаммаду бин Сальману в деле убийства журналиста Джамаля Хашукджи и старался подружиться с Владимиром Путиным, одновременно вводя санкции против России», — подчёркивает журналист.

В целом 2018 показал, что внешняя политика американского президента — это «профанация». Перед встречей с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп объявил себя «очень стабильным гением». Но на фоне российского президента он выглядел «последовательным неудачником», рассуждает Робертсон.

По его мнению, в предстоящему году на родине Трампу придётся вновь столкнуться с множеством расследований, которые затрагивают его окружение. Поэтому он, наверняка, отстраниться от «растущей глобальной нестабильности».

С тех пор как Трамп вступил в должность, существовало мнение, что Европа будет поддерживать международный порядок. Но Старому свету приходится иметь дело с собственными «угрозами» на многих фронтах: с Путиным на востоке, с Реджепом Тайипом Эрдоганом на юге, Трампом на западе. Но больше всего континент ослабляют внутренние проблемы.

Всего год назад Макрон казался «новым особенным» лидером, который сумел привлечь людей разных политических взглядов и пользовался широкой поддержкой. Но теперь его популярность резко пошла вниз. В Германии Меркель, которую когда превозносили как «моральный компас», утратила лидерство в собственной партии. А в Великобритании Мэй пришлось отказаться от политических амбиций сохранить свою должность из-за брексита.

«Во всех этих лидирующих нациях растёт недовольство. Расколы в обществе по иммиграции и многим другим проблемам расширяются. Политические споры между этими странами обостряются, в то время как они прилагают все возможные усилия, чтобы удержать Европу вместе», — полагает Робертсон.

«Из-за отсутствия позитивного влияния Америки на международные дела и популистского политического стиля Трампа, который копируют всё больше других лидеров, мы будем сильно тосковать по ушедшей уверенности и стабильности», — добавляет он.

Никогда ещё в истории мир не был настолько взаимосвязанным и взаимозависимым. Поэтому нельзя допускать расколы, которые грозят миру в следующем году, подчёркивает автор статьи.

«Понадобилось два поколения, чтобы восстановиться после последних глобальных разрушений Второй мировой войны. Расколы —это последнее, что нужно человечеству сегодня», —заключает Ник Робертсон.