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Independent: Тереза Мэй похвалила британских военных за защиту страны от «российского вторжения»

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Тереза Мэй в своём рождественском обращении похвалила британских военных за защиту территориальных вод и неба Британии от «российского вторжения», сообщает The Independent. Она также отметила, что военнослужащим следует гордиться собой так же, как ими гордится вся страна.
Independent: Тереза Мэй похвалила британских военных за защиту страны от «российского вторжения»
Reuters
В своём рождественском обращении британский премьер Тереза Мэй похвалила вооружённые силы Британии за защиту от «российского вторжения», а также за работу, проведённую после на атаки нервнопаралитическим газом в Солсбери, пишет The Independent.
 
По её словам, в этом году британские военные продолжили демонстрировать, почему они «самые великолепные в мире».
 
«Начиная с исполнения жизненно важной роли при устранении последствий омерзительной атаки с применением нервнопаралитического вещества на улицах Солсбери, защищая наши воды и наше небо от российского вторжения и укрепляя наших союзников в Восточной Европе, нанося удары по террористам в рамках глобальной коалиции против ИГ*, и отправляя вместе с нашими союзниками, США и Францией, послание режиму Асада о том, что мы не будем стоять в стороне, когда применяется химическое оружие против семей, в том числе детей, как это было в апреле, вы снова и снова противостоите агрессии и тем, кто пренебрегает правилами, основанными на международном порядке», — заявила Мэй.
 
Британский премьер также отметила, что военным следует гордится собой так же, как ими гордится вся страна, сообщает The Independent.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 


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источник
Independent Великобритания Европа
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Башар Асад Великобритания Исламское государство Россия Сирия США Тереза Мэй терроризм Франция химическое оружие
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