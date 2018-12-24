Independent: Тереза Мэй похвалила британских военных за защиту страны от «российского вторжения»

В своём рождественском обращении британский премьер Тереза Мэй похвалила вооружённые силы Британии за защиту от «российского вторжения», а также за работу, проведённую после на атаки нервнопаралитическим газом в Солсбери, пишет The Independent.

По её словам, в этом году британские военные продолжили демонстрировать, почему они «самые великолепные в мире».

«Начиная с исполнения жизненно важной роли при устранении последствий омерзительной атаки с применением нервнопаралитического вещества на улицах Солсбери, защищая наши воды и наше небо от российского вторжения и укрепляя наших союзников в Восточной Европе, нанося удары по террористам в рамках глобальной коалиции против ИГ*, и отправляя вместе с нашими союзниками, США и Францией, послание режиму Асада о том, что мы не будем стоять в стороне, когда применяется химическое оружие против семей, в том числе детей, как это было в апреле, вы снова и снова противостоите агрессии и тем, кто пренебрегает правилами, основанными на международном порядке», — заявила Мэй.

Британский премьер также отметила, что военным следует гордится собой так же, как ими гордится вся страна, сообщает The Independent.