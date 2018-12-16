Le Monde: за сто дней до брексита Тереза Мэй оказалась в тупике

За сто дней до брексита безвыходность положения британского премьера Терезы Мэй стала очевидна как никогда, пишет Le Monde. Сегодня ни один из возможных вариантов выхода Великобритании из ЕС не получит одобрения парламентского большинства. В этой ситуации единственным выходом для премьер-министра может стать проведение нового референдума, полагает издание.

За сто дней до брексита, намеченного на 29 марта 2019 года, безвыходность положения британского премьера Терезы Мэй очевидна как никогда, пишет Le Monde в редакционной статье. Минувшая «безумная» неделя может остаться в истории моментом, когда выход Великобритании из ЕС, столкнувшись с суровой реальностью, перестаёт быть неизбежным, полагает французская газета.



Все началось с того, что 10 декабря Мэй перенесла на определённый срок голосование в парламенте, касающееся соглашения о брексита с Брюсселем (в котором она потерпела бы поражение). Затем, 12 декабря, представители Консервативной партии устроили голосование по вотуму недоверия к собственному лидеру. Наконец, 13 декабря члены ЕС дали понять главе политической сцены Великобритании, что время переговоров подошло к концу. «Непоколебимая госпожа Мэй пережила каждое из этих унижений. Но политическое уравнение брексита отныне предстаёт таким, какое оно на самом деле: нерешаемым», — уверена Le Monde.



Как отмечает издание, на сегодняшний день ни одно из возможных решений проблемы не получит одобрения парламентского большинства. А «сделка», с таким трудом добытая Терезой Мэй в переговорах, длившихся полтора года, была отвергнута одновременно и сторонниками, и противниками брексита. При этом вариант выхода из ЕС без соглашения, грозящий «катастрофическими последствиями» для экономики, также мало кого устраивает. Свидетельство тому — попытка «свержения» Терезы Мэй со стороны ультралиберального крыла партии, выступающего за выход «без сделки», закончившийся неудачей. При этом, в случае, если голосование в парламенте по поводу соглашения всё же состоится в январе, как обещала Мэй, именно это крыло Консервативной партии может заблокировать сделку.



По мнению редакции, всё могло бы быть по-другому, если бы в багаже Мэй не накопилось так много «оплошностей, противоречащих друг другу заявлений и лжи». Когда премьер-министр описывала процедуру выхода Британии из ЕС в марте 2017 года, у неё «не было ни малейшего представления» о том, как должны выглядеть новые отношения с ЕС, полагают авторы статьи.



Требования экс-министра внутренних дел были сосредоточены на прекращении свободного доступа граждан ЕС на территорию Великобритании. При этом она утверждала, что Британия сможет отказаться от преимуществ свободного рынка для европейских компаний, сохранив свободу действий британских компаний на европейском рынке. Когда её план был отвергнут Евросоюзом, Мэй стремилась «найти обходные пути» и выиграть время, однако «ни разу не объяснила британцам, что возврат к полному суверенитету, обещанному сторонниками брексита, будет иметь свою экономическую цену», подчёркивает газета.



«Тереза Мэй сама загнала себя в угол», постоянно отмахиваясь от проблем, забывая о «хвалёном» прагматизме британских консерваторов и ни разу не попытавшись объединить парламентариев по вопросу брексита, полагают журналисты Le Monde. После проигрыша партии Мэй на парламентских выборах, которые она сама, «по неосторожности», инициировала, сейчас глава правительства, по факту, находится «на испытательном сроке». Даже «выносливость и стойкость» Мэй не могут заменить её кабинету стратегии, отмечает издание.



Тем временем, сторонники нового референдума по брекситу, долгое время остававшиеся «маргинальными» всё больше набирают силу. И, по мнению редакции, это решение, на первый взгляд губительное для британской демократии, может стать «последним шансом для глубоко расколотой страны». «Не имея авторитета, чтобы убедить парламент или собственную партию, Тереза Мэй, возможно, не будет иметь другого выхода, кроме как предоставить решение дилеммы брексита тем, кто будет за него платить — то есть избирателям», — заключает газета.