CNN: Консервативная партия выразила недоверие Терезе Мэй

Члены британского парламента от Консервативной партии собрали достаточное количество обращений с выражением недоверия своему лидеру и премьер-министру страны Терезе Мэй — а это значит, что в течение суток консерваторы в парламенте должны будут решить, сможет ли она возглавлять партию и дальше, передаёт CNN. Как подчёркивает журналист канала, партийная процедура вотума доверия была запущена в крайне неудобный для Мэй момент.

А мы вернёмся к теме, о которой мы ведём для вас рассказ — как вы уже знаете, был запущен процесс оспаривания власти британского премьер-министра Терезы Мэй. Мы выходим на связь с Ником Робертсоном, который находится у резиденции премьера. Ник, как я уже говорила, то, что это случилось, не удивляет. Конечно, всё началось несколько раньше, чем мы ожидали, но интересно здесь то, что минимальное число членов Консервативной партии Великобритании, необходимое для вынесения вотума недоверия, уже было превышено.

НИК РОБЕРТСОН, старший дипломатический редактор CNN: Всё так. Это число — 48 человек, то есть 15% членов парламента от Консервативной партии. Около пятнадцати минут назад мы видели, как резиденцию премьера покидает главный парламентский партийный организатор консерваторов — и у него теперь явно появилась кое-какая работа.

Всё это значит, что было подано 48 обращений, в которых говорится, что доверия к лидеру партии больше нет. В результате в течение суток, вероятно даже сегодня, состоится голосование о вынесении вотума недоверия к премьер-министру, в котором примут участие все члены парламента от Консервативной партии.

Теперь Терезе Мэй будет нужно, чтобы её поддержало простое большинство из 158 этих парламентариев. Ну а задача её главного партийного организатора теперь — обеспечить ей эту поддержку. Мэй с самого начала говорила, что к такому вызову готова, и что убеждена, что сможет на вотуме получить поддержку простого большинства членов парламента от консерваторов.

Когда конкретно состоится голосование, не ясно, однако процедура, которая его инициирует, уже была запущена, и согласно общим правилам, оно должно состояться в течение 24 часов. Конечно, сейчас начнутся пересуды о том, что будет, если она не получит нужное ей количество голосов и не сможет заручиться доверием со стороны своей партии. Разумеется, в этом случае начнётся гонка за позицию лидера, и любой член парламента от Консервативной партии, желающий принять в ней участие, сможет это сделать.

По традиции, каждый вторник и четверг среди членов парламента от консерваторов будет проходить тайное голосование среди всех, кто выдвинулся на пост лидера партии, до тех пор, пока не останется лишь два кандидата. Дальше голосование будет проходить заочно среди всех членов Консервативной партии.

Таким образом, как можно понять, процесс это не очень быстрый — если его форсировать, он займёт несколько недель. А момент сейчас для такого крайне опасный, ведь крайний срок для выхода Соединённого Королевства из Европейского союза, установленный на 29 марта 2019 года, всё ближе. Весь этот процесс проходит в очень сложное для премьер-министра время — на сегодня у неё была запланирована поездка в Ирландию для встречи с премьером этой страны, дабы, как она сказала, заручиться его гарантиями по вопросу ирландской границы в рамках переговоров о брексите.

Когда Мэй вчера встречалась с европейскими лидерами, последние дали понять, что условия сделки пересматриваться не будут. Определённые сигналы поддержки в её адрес она получила, но совсем не в такой степени, которая ей понадобится, чтобы укрепить позиции на голосовании по брекситу, которое должно было состояться вчера. Так что вся эта ситуация стала на пути премьер-министра не кочкой, а огромным бугром — а она, между тем, пытается добиться того, о чём она говорила с самого начала: наилучших условий для британского народа к 29 марта.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2018 года.