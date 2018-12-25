Экс-глава израильской разведки: Россия выбрала Трампа как самого выгодного для неё кандидата

Бывший глава разведслужбы МОССАД Тамир Пардо заявил, что Россия использовала десятки тысяч ботов для того, чтобы добиться избрания Дональда Трампа на пост президента США, пишет Haaretz. И, по его словам, выбор в пользу республиканца Москва сделала по той причине, что он был самым выгодным для неё кандидатом.
Бывший глава разведслужбы МОССАД Тамир Пардо, выступая на цифровой конференции The Marker, заявил, что Россия в своё время решила: Дональд Трамп — лучший и самый выгодный для неё кандидат, пишет Haaretz. И, по его словам, Москва воспользовалась киберботами, чтобы усадить республиканца на пост президента США.
Российская сторона развернула десятки тысяч ботов, чтобы повлиять на американские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа, но не потому, что последний — великий друг России, указал он.
Пардо выразил точку зрения, что русские решили поддержать того кандидата, который будет им наиболее выгоден.
«И они подумали, какого из кандидатов мы бы хотели посадить в Белом доме? Кто поможет нам достичь наших целей? И они выбрали его. С того момента они на время выборов развернули систему ботов и добивались его избрания на пост президента», — заявил Пардо.
А в беседе с журналистом Haaretz бывший глава МОССАД заявил: всё, что на данный момент можно было наблюдать в плане ботов и искажения информации, — это лишь вершина айсберга.
«Это самая серьёзная угроза последних лет. И она представляет опасность для разделяемых нами базовых ценностей — демократии и мирового порядка, созданного после Второй мировой войны», — указал Пардо.
По его словам, использование ботов и фейковой информации в сети — это глобальная проблема, которую Израиль должен быть готов решать. И демократические страны должны действовать быстро.
Бывший глава разведслужбы МОССАД также подчеркнул: политики могут полагать, что способны использовать ботов с выгодой для себя, однако всё это им обязательно аукнется. Так, Трамп, возможно, думает, что боты действуют ему на пользу, однако те же самые боты способны его свергнуть, заявил Пардо.
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