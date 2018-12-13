Всё равно что пообедать и выпить водки — Fox News оценил траты России на «вмешательство в выборы»

Американцев убеждают, что их демократии угрожает тлетворное влияние Путина, однако масштабы «российского вмешательства» в выборы 2016 года были более чем скромными, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. Гендиректор Google признался конгрессу США, что агитация, исходившая от российских аккаунтов, обошлась всего в $4700.
Уже не первый год мы слышим о том, как американскую демократию осаждает страна с объёмом экономики примерно как у штата Техас — и при этом у неё откуда-то берутся безграничные ресурсы для тлетворного влияния. Речь, конечно же, идёт о России, которой правит Владимир Путин!
Итак, вопрос: какой именно масштаб был у российского вмешательства в выборы 2016 года? Этот вопрос долго оставался без ответа, но вчера мы узнали кое-какие подробности. Гендиректор Google Сундар Пичаи побывал на Капитолийском холме (в конгрессе США. — ИноТВ), где его спросили… Взгляните!
ДЖЕРАЛЬД НАДЛЕР, конгрессмен США:На данный момент Google известен истинный масштаб использования его онлайн-платформ субъектами из России во время выборов, два года назад?
СУНДАР ПИЧАИ, генеральный директор Google:Мы провели очень тщательное расследование. Теперь нам известно, что в 2016 году было два основных агитационных аккаунта, связанных с Россией, и они разместили в Google агитацию на сумму 4700 долларов. Мы обнаружили и другое ограниченное…
ДЖЕРАЛЬД НАДЛЕР:4700 долларов — это общая сумма?
СУНДАР ПИЧАИ:Верно.
4700 долларов! Другими словами, примерная стоимость обеда на пятерых — с водкой! — в хорошем ресторане Москвы. Если говорить о суммах в мире политики, расходы избирательного штаба Хиллари Клинтон в 2016 году составили около 768 миллионов долларов. То есть Хиллари потратила более 1600 долларов в пересчёте на каждый цент, потраченный русскими в Google.
Но никто в Вашингтоне не радуется тому, в какой безопасности наша демократия. Удивляться не приходится: защита демократии никогда не была их целью. Что и говорить, цель состояла как раз в подрыве демократии.
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение оштрафовать центрового клуба «Индиана Пэйсерс» Майлза Тёрнера на $15 тыс. за неприличный жест в адрес болельщиков во время матча регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс».
Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов, который выбежал на поле к капитану команды Денису Глушакову во время игры Лиги Европы с австрийским «Рапидом», рассказал, что клуб намерен подать на него в суд.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой заявил о необходимости повышения Софией энергетической безопасности. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
В результате обстрелов со стороны боевиков в Сирии в течение суток погибли трое сирийских военнослужащих, ещё девять пострадали. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Американские авианосные группы не имеют достаточного «радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации», чтобы провести операции, способные нанести поражение России или Китаю. Об этом информирует The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).
Легализации самозанятых граждан мог бы способствовать мораторий на проведение проверок их деятельности со стороны контролирующих органов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.