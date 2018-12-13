Всё равно что пообедать и выпить водки — Fox News оценил траты России на «вмешательство в выборы»

Американцев убеждают, что их демократии угрожает тлетворное влияние Путина, однако масштабы «российского вмешательства» в выборы 2016 года были более чем скромными, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. Гендиректор Google признался конгрессу США, что агитация, исходившая от российских аккаунтов, обошлась всего в $4700.

Уже не первый год мы слышим о том, как американскую демократию осаждает страна с объёмом экономики примерно как у штата Техас — и при этом у неё откуда-то берутся безграничные ресурсы для тлетворного влияния. Речь, конечно же, идёт о России, которой правит Владимир Путин!



Итак, вопрос: какой именно масштаб был у российского вмешательства в выборы 2016 года? Этот вопрос долго оставался без ответа, но вчера мы узнали кое-какие подробности. Гендиректор Google Сундар Пичаи побывал на Капитолийском холме (в конгрессе США. — ИноТВ), где его спросили… Взгляните!



ДЖЕРАЛЬД НАДЛЕР, конгрессмен США: На данный момент Google известен истинный масштаб использования его онлайн-платформ субъектами из России во время выборов, два года назад?



СУНДАР ПИЧАИ, генеральный директор Google: Мы провели очень тщательное расследование. Теперь нам известно, что в 2016 году было два основных агитационных аккаунта, связанных с Россией, и они разместили в Google агитацию на сумму 4700 долларов. Мы обнаружили и другое ограниченное…



ДЖЕРАЛЬД НАДЛЕР: 4700 долларов — это общая сумма?



СУНДАР ПИЧАИ: Верно.



4700 долларов! Другими словами, примерная стоимость обеда на пятерых — с водкой! — в хорошем ресторане Москвы. Если говорить о суммах в мире политики, расходы избирательного штаба Хиллари Клинтон в 2016 году составили около 768 миллионов долларов. То есть Хиллари потратила более 1600 долларов в пересчёте на каждый цент, потраченный русскими в Google.



Но никто в Вашингтоне не радуется тому, в какой безопасности наша демократия. Удивляться не приходится: защита демократии никогда не была их целью. Что и говорить, цель состояла как раз в подрыве демократии.



Дата выхода в эфир 12 декабря 2018 года.