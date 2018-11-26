USA Today: интересы демократии требуют от США наказать Россию и защититься от её вмешательства

Промежуточные выборы в США обошлись без попыток вмешательства извне, однако это не значит, что американцы могут успокоиться, пишет USA Today. Отмечается, что Россия попытается повлиять на исход выборов 2020 года, а значит конгресс США должен сосредоточиться на их защите и введении санкций против Москвы.

США не имеют права расслабляться и забывать о необходимости защищать выборы от внешнего вмешательства из-за успешного проведения промежуточных выборов, состоявшихся ранее в этом месяце, пишет USA Today.

Несмотря на то, что «первая проверка» после президентских выборов 2016 года прошла успешно, издание отмечает, что Россия всё ещё нацелена на американскую демократию. Это значит, что существуют все основания полагать, что Россия вновь попытается повлиять на исход выборов, на этот раз в 2020 году.

USA Today настаивает, что США должны воспользоваться двумя годами, что остались до выборов, для того чтобы противостоять угрозе со стороны России.

Отмечается, что политическое вмешательство странам обходится дороже, нежели хакерские действия, но было бы ошибкой сводить усилия России исключительно к попыткам взлома машин для голосования. В России принято использовать оба способа. Так, в преддверии выборов 2016 года было создано множество аккаунтов для распространения дезинформации, оказывалась поддержка радикальным политическим группировкам и осуществлялось продвижение угодного Кремлю кандидата.

При этом кампания «российского диктатора» Владимира Путина, как отмечает издание, является весьма дорогостоящей и включает в себя усилия по оказанию влияния на принятие политических решений, подрыву западных демократических институтов и разделению американского общества.

Кроме того, USA Today настаивает, что угроза вмешательства России во внутреннюю политику США не ослабла. Так, в преддверии промежуточных выборов Facebook заблокировал около 30 аккаунтов на платформе и 85 страничек в Instagram. А американские агентства по кибербезопасности, призванные отслеживать российскую активность в социальных сетях, обнаружили, что Россия до сих пор продвигает материалы в поддержку президента США Дональда Трампа.

Помимо прочего, USA Today подчёркивает, что Россия или любая другая страна не видят причин прекращать подобную деятельность. Для того чтобы обезопасить свои выборы Соединённые Штаты должны продемонстрировать, что за попытками вмешательства последует неотвратимое наказание. Однако, до сих пор этого сделано не было.

При этом бездействие США наглядно демонстрирует России, что она может безнаказанно вмешиваться во внутренние дела страны. И даже успех от введения в 2017 году санкций был сведён на нет благодаря усилиям Трампа. Россия не просто не заплатила за свои действия, но и была за них вознаграждена несколькими встречами на высшем уровне.

Несмотря на обширную повестку дня конгресса США, всего за два года до новых выборов ради спасения демократии безопасность избирательного процесса и антироссийские санкции должны стать в ней основными вопросами, пишет USA Today.